La congresista arequipeña María Agüero, de Perú Libre, ha generado polémica y rechazo de la población luego de señalar que su sueldo mensual como parlamentaria, de S/15,600, no le “alcanza”, porque “la vida en Lima es cara”.

En conversación con Radio Yaraví de Arequipa, se refirió al proyecto de ley que busca la reducción de sueldos de funcionarios públicos. “Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, aseveró.

Posteriormente, al ser consultada por la prensa acerca del tema, Agüero arremetió contra los periodistas acusándolos de “morbo” y, pese a que se trató de una entrevista en vivo, aseguró que sus palabras fueron expresadas bajo otro contexto. “Yo les pregunto: ¿Qué ciudadano en su sano juicio va a querer que le bajen el sueldo?”, cuestionó.

AFIRMACIÓN REPROCHABLE

Gerardo Távara, exsecretario de Asociación Civil Transparencia, en diálogo con Perú21, indicó que “los congresistas, al momento de postular, saben cuál será su sueldo. No habría razón para sorprenderse. Cuando se postula para congresista, no debería ser por dinero”.

Por su parte el especialista en temas parlamentarios, Alejandro Rospligiosi, manifestó que “la Comisión de Ética podría investigar de oficio el tema. Habría que preguntarle de qué le sirve al país lo que ha cobrado en estas primeras semanas en el cargo”.

DATOS:

En la actualidad, los congresistas de la República reciben 16 sueldos de 15,600 soles al año, más bonos extraordinarios.

Perú21 buscó a la congresista en su oficina de Arequipa, pero nos dijeron que declararía después de reunirse con sus asesores.

