La congresista arequipeña María Agüero, de Perú Libre, volvió a mostrarse inconforme con el sueldo que percibe por sus funciones como parlamentaria. Hace algunos meses también generó polémica y rechazo en la población al decir que sus honorarios no le alcanzaban porque “la vida en Lima es cara”.

Esta vez, durante el debate en el Pleno del Congreso, la legisladora de Perú Libre criticó los descuentos que le hacen a su sueldo. “Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿cuánto recibimos? 10 mil, ¿cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó.

Sin embargo, en la actualidad, los congresistas de la República reciben 16 sueldos de 15,600 soles al año, más bonos extraordinarios.

La primera vez que Agüero cuestionó sus ingresos fue en setiembre del año pasado durante una entrevista en Radio Yaraví de Arequipa. La congresista hizo referencia al proyecto de ley que busca la reducción de sueldos de funcionarios públicos. “Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, indicó.

Tras recibir diversos cuestionamientos, la congresista decidió retractarse y dijo que sus declaraciones “no fueron apropiadas”. A través de un documento publicado en Twitter, refirió que “no transmitieron adecuadamente” su pensamiento respecto al tema y lamentó “profundamente” el malestar que han ocasionado las misma.

