La parlamentaria de Perú Libre, María Agüero, dijo a Perú21 que si en este nuevo proceso de vacancia presidencial —en el que dos bancadas y un legislador no agrupado han anunciado que presentarán, cada uno, una moción— no se suma el respaldo de las bancadas del Bloque Democrático, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, no se podrá conseguir los 87 votos para remover del cargo a la jefa de Estado, y sacarla de Palacio.

“Todos sabemos que es un Congreso neoliberal, donde no cuentan las razones sino los votos. ¿Quién tiene la mayoría de votos? Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, que son partidos de derecha...Si lo presenta (la moción de vacancia presidencial) la derecha, hasta pasa”, dijo Agüero.

Al ser consultada por este diario que si, entonces, cree que el Parlamento no va a conseguir remover a Boluarte, porque no se conseguirán los 87 votos requeridos, y que esta vez se va a caer, nuevamente, dicho proceso, contestó: “Yo creo que sí”.

Lo que llama la atención es que Agüero es integrante de la bancada de Perú Libre, grupo parlamentario que a través de su vocera, Margot Palacios, ha anunciado que va a presentar una moción de vacancia presidencial.

El martes pasado, la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú (CD-JPP), anunció que va a presentar otra moción.

El congresista no agrupado, Alfredo Pariona, señaló hoy que ha comenzado la recolección de 26 firmas para presentar la referida moción.

Por lo tanto, son tres mociones de vacancia presidencial que se presentarían en las próximas horas. Este medio ha podido tener acceso al texto de la moción impulsada por Pariona, y este solo señala que es una vacancia por incapacidad moral, pero no especifica el motivo.

Perú21 tampoco ha tenido acceso al texto ni a los argumentos de las otras dos mociones de vacancia, pero las causas son por la reciente detención del hermano presidencial, Nicanor Boluarte, y del abogado de la jefa de Estado, Mateo Castañeda, por el caso ‘Los waykis en la sombra’, en el que se les sindica de interferir en el nombramiento de subprefectos y prefectos, e inscribir el partido político Ciudadanos Por el Perú.

SIETE MOCIONES DE VACANCIA

En caso se lleguen a presentar las tres mociones de vacancia, sumarían siete mociones las que han sido presentadas contra la jefa de Estado durante su mandato.

El 4 de abril último, el Pleno no admitió la cuarta moción de vacancia contra Dina Boluarte, por el caso Rolex, presentada por Perú Libre.

