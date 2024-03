Comenzará a reunirse con portavoces de otras bancadas para conseguir las rúbricas exigidas. La vocera de Perú Libre, Margot Palacios, dijo que ha comenzado a recolectar las 26 firmas necesarias para presentar la moción de vacancia presidencial contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, por incapacidad moral, que busca sacarla de Palacio de Gobierno por el caso Rolex.

“Los relojes que tiene no justifican el sueldo que posee...No hay con qué justificar. No hay comprobante. que pueda avalar las compras”, señaló Palacios. Esto, al fundamentar la moción de vacancia que presentará próximamente, según el documento, por no haber consignado en sus declaraciones juradas la posesión de un costoso reloj Rolex —la Fiscalía señala que serían 15 relojes— como jefa de la Reniec, titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social y jefa de Estado, cuando era su obligación hacerlo.

Esta es la moción de vacancia presidencial que impulsa Margot Palacios.

La presidenta Boluarte, se recuerda, el sábado último, señaló que uno de los relojes Rolex que posee es “un artículo de antaño”.

La semana pasada, diversos medios de comunicación revelaron que la mandataria posee un costoso reloj Rolex, valorizado entre 12 mil y 15 mil dólares, que no informó en su declaración jurada como funcionaria pública.

Palacios señaló que, hasta el momento, la moción de vacancia presidencial posee 11 firmas, y añadió que comenzará a buscar las 15 rúbricas restantes para presentar ese requerimiento.

En caso consiga reunir las 26 firmas y presente la referida moción, esta tendrá que ser admitida en el Pleno. Después, esta deberá ser colocada en la agenda del Pleno para su votación, y para que obtenga la luz verde requerirá la mayoría simple de 130 legisladores que esté presentes ese día.

Sin embargo, no es la primera moción de vacancia presidencial que presenta Perú Libre contra Dina Boluarte.

El 1 de marzo último, el Pleno no admitió una tercera moción similar por haber presuntamente vulnerado el artículo 115 de la Constitución, por viajar a Brasil, en agosto pasado, y no haber dejado el cargo a un vicepresidente.

El 18 de octubre del año pasado, debido a que tres congresistas retiraron sus firmas, el Parlamento no agendó para votación la segunda moción de vacancia, también por viajar al exterior y no contar con un vicepresidente; el mismo argumento que la tercera. La primera moción fue archivada el 3 de abril del año pasado, y fue presentada por permanente incapacidad moral por los muertos de las protestas entre diciembre de 2022 y abril de 2023.

La Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares por el caso Rolex, y la Comisión de Fiscalización haría próximamente lo mismo.

VOTO DE CONFIANZA

Sobre el voto de confianza que se realizará el 3 de abril, Palacios señaló que su agrupación no le otorgará la luz verde y adelantó que tampoco asistirá a Palacio de Gobierno a reunirse, en los próximos días, con el premier Gustavo Adrianzén.

