Marcos Ibazeta: "Decisión del Poder Judicial fortalece a Sendero Luminoso"

Los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo, miembros de la cúpula de la sanguinaria organización Sendero Luminoso (SL) , salieron de la cárcel para cumplir arresto domiciliario, lo que fue festejado por Abimael Guzmán , el más grande genocida de la historia del Perú. ¿Quién es responsable de esta decisión? El abogado Marcos Ibazeta considera que habría que hablar en plural.

¿Pudo hacer algo más el Poder Judicial (PJ) para retener en prisión a estos dos terroristas?

Debieron acelerar las investigaciones de los nuevos procesos y aplicar una sentencia para definir esto de una vez.

¿Qué instancia falló?

Fallaron todos. Falló la Fiscalía en hacer sus investigaciones demoradas, en no impulsar el proceso y no avisar a la sala que se cumplían los plazos. Falló el procurador, que debió estar ahí, al costado, exigiendo la reparación para el Estado, y exigiendo que el ministro de Justicia, que es el presidente del Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado, haga una intervención política para que se cumpla la política jurisdiccional. Aquí falló el sistema de justicia. El otro problema es que modifican la detención preliminar por una comparecencia restringida con detención domiciliaria, lo cual no está previsto en la ley. Para mantener la restricción de la libertad en un proceso penal hay tres medidas: la comparecencia simple, la comparecencia restringida y la detención preventiva.

¿En este caso qué medida debió imponerse?

Bueno, por eso es que los abogados de Morote están pidiendo la libertad. La sala y la Corte Suprema se deberían reunir en un pleno jurisdiccional y establecer cuál es la base legal de estas medidas. ¿Quién es el responsable de la política jurisdiccional? En el tema de la Procuraduría, el ministro de Justicia; en la actividad de los fiscales, el fiscal de la Nación; y en el PJ, el presidente de la Corte Suprema y su Consejo Ejecutivo. Que al menos hagan funcionar el sistema para casos emblemáticos.

Pero estos actores, responsables de la política jurisdiccional, han criticado la decisión del Poder Judicial...

Es una irresponsabilidad porque no hay una capacidad de autocrítica. No hay conciencia de lo que significa institucionalidad y controles interinstitucionales. Escucho a los gobernantes decir “respetamos la autonomía del PJ, que decidan como quieran”. No, señor. La autonomía es la capacidad de autogobernarse, nadie se involucra en eso. La independencia de los jueces implica que deben resolver conforme a las leyes, nadie interfiere en eso. Pero políticamente debe haber un control para exigirle resultados. El premier ha debido preguntar al presidente de la Corte Suprema cómo van esos casos paradigmáticos para toda la sociedad peruana. El ministro de Justicia le ha debido preguntar al procurador si se iban a cumplir los plazos. Acá tenemos que llorar sobre mojado.

Pero aún se puede exigir que se aceleren los procesos en curso contra estos terroristas para que vuelvan a prisión.

Así es. Eso debe pasar en los casos emblemáticos. También tenemos el tema anticorrupción y esperemos que no nos ocurra lo mismo allí. La pareja Humala-Heredia ya activó al Tribunal Constitucional (TC) respecto a su detención, la cual están considerando excesiva. Si los liberan, oiga, mejor no persigamos a nadie. Pero también saquemos a los miles de peruanos que están pudriéndose en cárceles con esos criterios.

¿En cuánto tiempo podrían resolverse los casos Soras, Tarata y Perseo?

Fíjese, nosotros en la Sala Penal Nacional hemos llegado a juzgar a 30, 35, 45 campesinos por hechos que habían ocurrido hacía 10, 15 años en zonas del interior del país donde no dormíamos pero hacíamos interrogatorios profundos y eso les consta a todas las ONG de derechos humanos. Todos los casos los resolvíamos en una semana o semana y media casi sin dormir. Yo no entiendo por qué ahora se demoran tres o cuatro años juzgando hechos que han ocurrido hace 20 años. El órgano de gobierno debió decir “dedíquese exclusivamente a esto” y liberarle la carga procesal a la sala.

El procurador Milko Ruiz planteó que se destine juzgados y salas exclusivas para acelerar los procesos judiciales contra terroristas.

Bueno, pero viene a hablar después de que todo se ha malogrado. Nosotros venimos hablando de eso hace 18 años, antes de que me sacaran. Si el órgano de gobierno ve que sus jueces van a ser desbordados en la carga procesal, y son casos tan importantes, tiene que adecuar la carga procesal, sus horarios y el método de trabajo, darle tecnología y personal, para que acaben eso rapidísimo.

¿Con esta última decisión del PJ, se potencian organismos de fachada como el Movadef?

Esta situación provocada por el sistema de justicia y por la desatención estatal, en donde todos se pelotean, fortalece no solo al Movadef, sino a SL. No se olvide de que Abimael prometió sacarlos y lo ha conseguido. Su liderazgo se ha fortalecido. Entonces, no creo que sean tontos de optar por la lucha armada en el corto plazo. No van a aparecer públicamente en eventos o actividades proselitistas, pero van a ser referentes para los nuevos militantes que están captando porque el Estado no ha satisfecho las expectativas poblacionales y los estudiantes, desde 2000, no tenían en los textos escolares nada que condenara a Sendero Luminoso.

¿Abimael Guzmán también podría ser beneficiado con una decisión del PJ?

Lo que están buscando es una amnistía general. Con un adecuado manejo de las redes sociales, ¿cuántos chicos van a creer que son inofensivos? “Como están viejitos hay que sacarlos a todos”, dirán. Este es el momento de que el Estado asuma su rol. No lo hace porque hemos vivido en medio de odios y confrontaciones en que nos destruimos mutuamente y nos olvidamos quién es el enemigo. Si la población no tiene respeto por ningún político y dice que todos deben irse y que se cierre el Congreso, ¿el escenario para quién queda? Para el que tenga una prédica más radical.

AUTOFICHA:

* “Soy especialista en Derecho Penal. Fui presidente de la Corte Superior de Lima, de la Sala Penal Antiterrorista y decano del Colegio de Abogados de Lima. Esto es responsabilidad de todo el aparato estatal. Por lo tanto, en vez de estar criticándose mutuamente, deberían asumir una actitud de autocrítica”.

* “Deben decirle a la población qué van a hacer para que esto no se repita. El otro tema es que, si procedía la detención domiciliaria, debieron cumplir todos los requisitos, como tener el informe policial favorable sobre las condiciones de las casas donde vivirán”.

* “Aquí hay una responsabilidad compartida de todos los actores del Estado. Todos descubren América cuando ya el daño se ha causado. Todos se indignan después del viaje, pero durante el viaje nadie habla, todos son ciegos, sordos y mudos, y ahora vemos los resultados con esta decisión del Poder Judicial”.