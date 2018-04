Marco Miyashiro Arashiro: "Presos por terrorismo no superan los 500"

Cada vez más terroristas abandonan las cárceles para volver a las calles o para pagar sus crímenes en la comodidad de sus casas, como es el caso de Osmán Morote y Margot Liendo. La decisión del Poder Judicial (PJ), en favor de estos altos mandos de Sendero Luminoso (SL), ha causado indignación y temor en la población. El congresista Marco Miyashiro , quien dirigió el GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) en 1991, dice que no hay una estrategia de Estado en la lucha antiterrorista.

¿Qué sensación le dejó ver esta imagen de celebración de los terroristas de SL, incluido su cabecilla, Abimael Guzmán, por la decisión del PJ?

Vea usted. Osmán Morote debió salir en libertad en junio de 2013. ¿Cómo es posible que, transcurridos cinco años, el Ministerio Público (MP) no haya podido presentar pruebas contundentes, y el Poder Judicial no ha podido sentenciar?

En 2013, que se abrieron los nuevos procesos, por los casos Soras, Tarata y Perseo.

Exactamente. Por lo tanto, esto acarrea una responsabilidad a nuestro sistema jurídico. Mi desazón como ciudadano, congresista y policía contraterrorista, es que durante todos los años que he combatido al terrorismo, y especialmente en la Dirección contra el Terrorismo, iban los abogados democráticos a defender a los terroristas y, de manera cachacienta, burlona, nos decían: “Nosotros vamos a sacarlos en libertad aprovechando las mismas leyes que este Estado ha emitido”. Se iban a valer de cualquier resquicio legal para obtener la libertad de los terroristas que debían estar presos.

¿De quién es la responsabilidad de que aún no se haya condenado a Morote ni Liendo por los casos abiertos en 2013?

Todo funcionario público, incluyendo los del PJ, tiene que actuar dentro de los parámetros que la ley señala, y cuando se señalan plazos, es en ese tiempo que tienes que resolver el caso. Tenemos que ser respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero el PJ y el MP tienen su sistema de control y a ellos les compete hacerse cargo de estas situaciones en que, aparentemente, hay visos de irregularidad.

Estos no son los primeros terroristas liberados...

No, casi todos ya, a tal punto que al año 2000 eran aproximadamente 5,000. Cuando en 2002, 2003, las sentencias se van a cero, a todos les imponen sanciones menores. Por lo tanto, al año 2018 los detenidos, los internos por delitos de terrorismo, no deben superar los 500.

¿La Policía hace correcto seguimiento de los terroristas que fueron liberados?

La Policía como tal no debería hacerlo. Para eso el Estado peruano cuenta con los servicios de inteligencia que, de una manera sumamente reservada y sin afectar su libertad individual, tienen que estar alerta. Corresponde al Poder Ejecutivo mantener los ojos y oídos muy alerta para que si hay una desviación en la conducta, pueda ser detectada y ellos sean sometidos a la justicia.

En el caso Perseo se acusa a Morote de haber ayudado a crear el Movadef desde la cárcel. Resulta difícil pensar que no tendrá una ligazón con este grupo.

Claro. Ahí entramos en un problema de que cada palabra que se diga debe ser debidamente probada. Sin embargo, vemos que en el Movadef existe una gran cantidad de ex presidiarios de delitos de terrorismo que están integrando diferentes regiones del país. Eso es un peligro porque ellos empezaron su lucha armada el 17 de mayo porque el 18 se realizaban las elecciones, y en cada proceso electoral han emitido pronunciamientos “no a las elecciones, sí a la guerra popular”.

¿Qué medidas se pueden adoptar para evitar que personajes como Morote dirijan organismos de fachada de SL, como Movadef?

Como policía contraterrorista, y gracias al equipo de asesores que tengo, he presentado un proyecto de ley que modifica diversos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas y prohíbe la afiliación en las organizaciones políticas a condenados por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, peculado, colusión y corrupción de funcionarios. Cuando hablan del pensamiento Gonzalo, los mismos terroristas de SL dicen que Guzmán ha sido creador de la quinta forma de lucha. Las cuatro tradicionales del maoísmo son la propaganda armada, el combate guerrillero, el aniquilamiento selectivo y el sabotaje. La quinta es el paro armado, que consiste en aprovecharse de cualquier conflicto social existente en el medio para agudizar la crisis.

¿Como la huelga magisterial?

Los maestros no solo son infiltrados sino organizados a través del Conare. ¿Cuál es la artimaña que utilizan para estos efectos? No ocupar cargos directivos. Mantenerse en la sombra pero influenciando de tal manera que esa directiva actúe para los fines que ellos persiguen. Tenemos una alerta reciente, como el bloqueo del ingreso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el impedimento a los estudiantes de ejercer su derecho a la educación, el destrozo de bienes públicos...

¿Hay infiltraciones del Movadef allí?

Por supuesto, y sobre todo hay un respaldo político que le trata de dar una justificación diciendo que es una lucha por la educación. Mentira.

¿Quién da respaldo político?

Incluso se ha visto la presencia de congresistas, que no voy a mencionar. Está en todos los medios.

¿En los últimos años, la estrategia de Estado ha fallado para combatir el terrorismo?

No solo para combatir el terrorismo. Cuando un presidente de la República se expresa diciendo “un troncho no es el fin del mundo”, pues en tráfico de drogas vamos mal. Cuando se dice “un poquito de contrabando no hace daño”, estamos siendo permisivos a la comisión de delitos. Si eso lo dice el máximo representante del Estado y el conductor del Poder Ejecutivo, imagínese cómo estamos en este país.

AUTOFICHA



- “En 1991 fui designado jefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). Participé de 17 operaciones de inteligencia; la más resaltante fue la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992. Actualmente soy congresista por Lima de la bancada de Fuerza Popular”.



- “Cuando sobreviví 126 días como rehén en la residencia, al verme sano e ileso y estando a mi costado el canciller Francisco Tudela sangrando, mi hermano que le faltaba un pedazo de pierna, el héroe Juan Valer Sandoval agonizando, hice un compromiso de vida”.



- “Este compromiso consistía en que cada día de mi vida, de mi existencia, iba a dar gracias a Dios, pero que ese agradecimiento no iba a ser a través de una oración, con un padrenuestro o un avemaría, sino que cada día trataría de hacer algo bueno por el otro, y eso me cambió la vida”.