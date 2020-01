El abogado Marco Tulio Falconí, electo integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), manifestó esta mañana que acatará cualquier decisión que eventualmente adopte la Comisión Especial encargada del concurso público si decide suspender su juramentación este lunes.

“Si la comisión me enviara una comunicación que suspende mi juramentación, evidentemente tengo que acatar, pero yo voy a ejercer mi derecho, porque este es un tema que no admite ninguna discusión”, señaló en entrevista con Radio Nacional.

El letrado respondió así luego de ser cuestionado por la presunta irregularidad que Perú21 denunció en la bonificación del 10% que recibió su puntaje, en su calidad de licenciado de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), para integrar este órgano.

De acuerdo a Falconí, los puntos extra que recibió en la calificación final “se han aplicado como corresponde” dado que, según reiteró, “cumplí mi servicio militar en el Colegio Militar Francisco Bolgnesi durante tres años”.

“La bonificación del 10% se ha venido aplicando en todos los concursos (para acceder a un puesto público). No es la primera vez que un excadete se presenta. Se ha venido aplicando de manera uniforme”, acotó.

Cabe señalar que el Ministerio de Defensa precisó a este diario que el excongresista no está dentro del grupo de afectos a las bonificaciones establecidas en la ley, es decir, dentro de “otras modalidades del servicio militar no acuartelado”.

En otro momento, Marco Falconí remarcó que cuenta con la solvencia académica y moral para asumir este lunes el cargo. “Por su puesto que me siento apto. No he hecho nada malo, tengo 38 años de abogado. Jamás he tenido una queja, una denuncia”, dijo.