Rechaza los cuestionamientos hacia su nombramiento como integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Marco Falconí aseguró que mañana se acercará a juramentar a su cargo porque a su parecer, el proceso ya concluyó.

“Definitivamente tengo que ir (a jurar como miembro de la JNJ) porque, solicitará que se observe el de todos los postulantes que hayan sido seleccionados.çando contra el principio de seguridad jurídica”, afirmó el abogado enç Agenda Política de Canal N.

El abogado sostuvo además que de revisar su caso la Comisión Especial, solicitará que se observe también el de todos los postulantes que hayan sido seleccionados.

“La Comisión Especial, de siete integrantes, seis han votado a favor de la bonificación, que sí me corresponde, solo una integrante dice que no me corresponde”, sostuvo.

En el ojo de la tormenta

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia le otorgó al abogado Marco Falconí una bonificación por haber indicado que es licenciado de las Fuerzas Armadas, es decir, por haber hecho el servicio militar.

Marco Falconí fue beneficiado con el 10% de puntaje adicional, sin embargo, el Ministerio de Defensa informó que él no está dentro del grupo de afectos a las bonificaciones establecidas en la norma vigente porque hizo “otras modalidades del servicio militar no acuartelado”.

Los estudios de Falconí.





En el inciso 89 de la Ley del Servicio Militar, se precisa que aquellos que hayan cumplido el servicio militar en “otras modalidades” no están afectos “a la denominación de licenciado ni a los beneficios que otorga la ley”. Es decir, sobre Falconí no recaen los nuevos incentivos de la ley de 2008.

Documento enviado por el Mindef sobre Marco Tulio Falconí.

Sin ese 10% adicional, el puntaje del abogado bajaría de 81.5 a 78.5 puntos, con lo cual se desplazaría del puesto 5 al 10; es decir, ya no sería titular de la JNJ, sino tercer suplente.