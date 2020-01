Marco Falconí envió a la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) su respuesta al informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que concluyó que el abogado no debió recibir 10% de bonificación en su entrevista de postulación.

El miembro de la JNJ recibió ese bono por ser licenciado de las Fuerzas Armadas en la última etapa del proceso. Pero Servir aclaró que los egresados de colegios militares, como Falconí, están excluidos de ese beneficio.

Al respecto, Falconí Picardo adujo que el informe de Servir no puede ser determinante para decidir su situación como integrante titular de la entidad que designará a los jueces y fiscales del país.

“El informe de Servir no es vinculante pues no ha sido acordado así por el Consejo Directivo de Servir. De este modo, resulta arbitrario que la comisión especial cree un procedimiento nuevo sobre la base de un documento que no vincula”, se lee en el documento al que accedió Perú21.

Cuestionó, además, que Servir no haya advertido durante todo el proceso de selección que no se le debió aplicar el 10% de bonificación.

Asimismo, alega que si la comisión especial presidida por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, acata el pronunciamiento técnico “supondría aceptar una patente incompetencia por cuanto habrían preguntas innecesarias y las bases estarían mal hechas”.

“Esta última opinión (de Servir) no es vinculante y por supuesto no puede ser retroactiva y pretender hacer variar el resultado de un largo proceso concluido”, insistió.

Sin ese 10% adicional, el puntaje de Marco Falconí bajaría de 81.5 a 78.5 puntos, con lo cual se desplazaría del puesto 5 al 10. Es decir, ya no sería titular de la JNJ, sino tercer suplente. Si bien Falconí fue elegido miembro de la JNJ aún no ha jurado al cargo, por lo que su elección no ha sido oficializada.