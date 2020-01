Horas antes de brindar sus descargos ante la comisión especial por sus llamadas telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, Marco Falconí Picardo ya sabía que su continuidad como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se alejaba más.

Perú21 había publicado en web el informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) solicitado por la comisión para esclarecer si el abogado debió recibir 10% de bonificación por ser licenciado de las Fuerzas Armadas. Su conclusión fue, en línea con lo que había publicado este diario días previos, que Falconí no debió gozar de ese beneficio.

“Los egresados de los colegios militares se encuentran excluidos de la condición de licenciados de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, no son acreedores a los beneficios que la Ley N° 29248 establece, como la bonificación del 10% en los procesos de selección de personal de la administración pública”, señala el documento enviado por la gerenta de políticas de gestión de Servir, Cynthia Cheenyi.

Sin ese 10% adicional, el puntaje del abogado bajaría de 81.5 a 78.5 puntos, con lo cual se desplazaría del puesto 5 al 10 entre los postulantes elegidos. Es decir, ya no sería titular de la JNJ, sino tercer suplente. Y eso lo sabe bien el propio Falconí.

Por eso Marco Falconí lucía ayer muy incómodo durante las preguntas que le formulaban los miembros de la comisión especial, sobre todo cuando la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, tomó la palabra.

“¿Qué juez supremo o fiscal supremo no ha hablado con César Hinostroza? ¿todas las personas que hablaron con él están contaminadas? Yo hablé con él únicamente por la presentación de mi libro”, cuestionó.

Ledesma, no obstante, le recordó que tenía 16 llamadas con Hinostroza entre 2015 y 2017, y que su libro fue publicado recién en mayo de ese último año. La precisión no le gustó al excongresista.

“Es grave que se afecte mi derecho a la defensa porque no tengo la relación de las llamadas (...) tiene que ubicarse en el contexto, y espero lo entienda esta vez, solo he tenido relación con Hinostroza para temas estrictamente académicos, no he tenido vinculación con él”, le dijo, fuera de sí.

Ante esa respuesta, la titular del TC no se quedó callada: “Le estoy insistiendo porque apelo a su memoria, no es que yo tenga una debilidad mental para no entender lo que usted ha señalado”.

Momentos después, cuando el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le comunicó que se le había entregado el informe de Servir, el aún designado integrante de la JNJ adelantó lo que haría si no se le dejaba jurar al cargo.

“Oportunamente revisaré el informe. Haré llegar mi apreciación personal y, sin perjuicio de ello, no sé cuál habrá sido el resultado, pero si es adverso, judicialmente haré valer el derecho que me corresponde”, respondió.

Falconí tiene cinco días para manifestarse respecto a la postura de Servir.

Zavala jurará hoy

Ayer también se recogieron los descargos de María Zavala, la otra miembro de la JNJ que tenía cuestionamientos por sus llamadas con Hinostroza.

La exministra se defendió diciendo que las comunicaciones con el exmagistrado fueron “intrascendentes e inocuas” y que ellas no podían poner en duda su probidad.

Por la tarde, la comisión informó que no advirtió méritos para abrirle proceso a Zavala y programó para hoy la ceremonia de juramentación de la exministra. Se sumará a los otros cinco integrantes que ya juraron al cargo.

Plan para 180 días

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, adelantó ayer el plan de acción que su entidad ejecutará en los próximos 180 días.

Como primer punto, se elaborará el reglamento interno que desapareció cuando se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que precedió a la JNJ.

“(La Junta) no tiene instrumentos legales que permitan regular nuestra actuación interna (...) tenemos que reconstruirla, no tenemos ni un reglamento de nuestro propio pleno”, remarcó en diálogo con RPP.

Asimismo, contó que existen 2,400 requerimientos de nombramientos, ratificaciones y sanciones de jueces y fiscales que aún deben ser revisados.

Respecto al investigado fiscal Pedro Chávarry, indicó que la JNJ puede evaluar su caso si es denunciado o de oficio se podría abrir investigación si así lo decide la mayoría de miembros.

Tenga en cuenta

- La comisión especial también escuchó los descargos del miembro suplente de la JNJ, Abraham Siles, quien afrontaba críticas por sus supuestos vínculos con ONGs que habrían intentado interceder en su designación. Siles negó tener vínculos con “poderes ocultos o redes de corrupción que pretendan copar el sistema de justicia”.

- Al igual que María Zavala, la comisión concluyó que no existía méritos para abrirle proceso a Siles.

- La principal función de la JNJ es elegir a los jueces y fiscales. Además ratificarlos, sancionarlos y destituirlos según sea el caso. Reemplaza al extinto Consejo Nacional de la Magistratura.