Marco Condori es economista con estudios en finanzas. Actualmente es miembro de la Comisión Política del Partido Nacionalista Peruano y candidato al Congreso por Lima con el número 15 por dicha agrupación.

En el contexto de la pandemia, ¿cuál es su evaluación sobre el funcionamiento del sistema de salud?

Lo que hemos visto es que ha colapsado todo el sistema. Se necesita cambiar esa estrategia y orientar el sistema hacia la atención primaria de salud que es la prevención. ¿Cómo? Fortaleciendo y dotando de los elementos y personal adecuado a los puestos y centros de salud que son más cercanos al ciudadano.

Además de personal y equipos, hay también un déficit de medicinas.

El Perú ha sido uno de los pioneros en planificación. Ahora estamos con las redes integrales de salud. Se trata de la división de todo el territorio nacional en pequeños territorios a los que se asigna todo un equipo de profesionales de salud que determina cuáles son las necesidades. Eso está planificado pero no ejecutado. Brasil y Chile nos han copiado de alguna manera, pero aquí no se está implementando.

Marco Cordori candidato al Congreso por el Partido Nacionalista #15

Un reclamo recurrente de los ciudadanos es el desabastecimiento de medicinas. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de contar con un sistema único de compras?

Justamente el sistema de las redes integrales de salud es un primer paso. Adicionalmente se pueden juntar el sistema del Ministerio de Salud, Essalud, hospitales de las Fuerzas Armadas. En el tema de las medicinas, un manejo ordenado permitiría tener un mejor control.

Uno de los retos del próximo gobierno es la reactivación económica y dentro de ello la generación de empleo. ¿Cuál es su propuesta sobre ese tema?

Todo se basa en el consumo; si la gente no tiene dinero, no comprará y las empresas tendrán menores ingresos. El Estado debe retomar su rol impulsor. Actualmente tiene la obligación por ley de comprar el 30% de sus compras a las mypes, que son generadoras del 85% de trabajo. Si el Estado se obliga a comprar entre el 50% y 70%, eso va a impulsar la demanda. A las mypes que se formalizan también se les debe aplazar el pago de tributos para darles suficiente capital porque se requiere no solo que se creen empresas, sino que estas crezcan.

VIDEO RECOMENDADO

Ollanta Humala expone a Verónika Mendoza