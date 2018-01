Marco Cárdenas Ruiz: "Alejandro Toledo se siente muy bien resguardado"

El nuevo pedido de extradición que se presentará próximamente ante las autoridades de Estados Unidos para el ex presidente Alejandro Toledo , por el caso Ecoteva , ha generado diversas opiniones. Para el ex fiscal Marco Cárdenas, quien estuvo a cargo de la citada pesquisa, esta nueva solicitud no entorpecería el primer pedido por el caso Odebrecht . Aquí sus fundamentos.

Una fuente de Perú21 en la Fiscalía informó que las autoridades de EE.UU. exhortaron al equipo especial Lava Jato para que se envíe un solo paquete de extradición por las investigaciones que se le siguen a Toledo por Ecoteva y Odebrecht. ¿Cuál es su opinión?

Considero que cada pedido debe ir de manera independiente porque las etapas procesales en ambos casos son totalmente distintas. Si se hace una solicitud unificada, paralizaría la investigación del equipo especial Lava Jato por el caso Odebrecht.

¿Por qué sostiene que se paralizaría?

Hay que tener en cuenta que la investigación de Ecoteva (Fiscalía de Lavado de Activos) ya está en la fase final. Y, próximamente, se presentará la acusación a nivel judicial. Mientras que en el caso Odebrecht aún está en etapa preparatoria y la pesquisa ha sido declarada compleja. Además, son dos investigaciones diferentes.

Explíquenos, por favor...

En la investigación de Ecoteva lo que se indaga es el dinero blanqueado dentro del sistema para llegar a comprar las casas y pagar las hipotecas (de Camacho y Punta Sal) para beneficiar a Alejandro Toledo. Mientras que en el tema Odebrecht se investiga la participación del funcionario (Toledo) que defraudó al Estado (US$20 millones que habría recibido de Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3), estaría implicado en presuntos actos de corrupción.

Algunos analistas políticos consideran que enviar dos pedidos de extradición perjudicaría la primera solicitud (caso Odebrecht). ¿Qué opina?

No entiendo de dónde sacan que no se puede realizar dos pedidos de extradición. De acuerdo con la legislación, los delitos de extradición pueden ser penados por diversos casos. Además, no veo que sea la misma línea de investigación. Si bien es cierto que nace del mismo acto de corrupción, son dos investigaciones distintas. La finalidad del delito de lavado de activos es el encubrimiento del dinero para darle apariencia de legalidad. Mientras que en el de corrupción es la defraudación del funcionario.

¿Sería la única alternativa?

Pensando a futuro, lo que también se podría hacer es esperar que salga un primer pedido de extradición por el caso Odebrecht, que está más avanzando, y luego pedir la ampliación por el delito de lavado de activos por Ecoteva. Se ha dado en varios casos, como en el del ex presidente Alberto Fujimori.

Próximamente se acusará a Toledo a nivel judicial por la pesquisa del caso Ecoteva.

Con la declaración del empresario israelí Josef Maiman, el circuito ilegal del dinero que sirvió para la compra de las casas de Camacho y de Punta Sal (Tumbes) ya estaría completo y se podría cerrar el círculo. Según mis fuentes, el aspirante a colaborador eficaz (Maiman) confirmó y especificó que prestó sus cuentas con el objetivo de beneficiar a Alejandro Toledo y a su suegra, Eva Fernenbug.

Usted estuvo a cargo del caso Ecoteva. ¿Cómo ve la pesquisa a pocas semanas de que se concrete la acusación?

Definitivamente, hay un retraso. Yo dejé el caso listo para emitir la denuncia correspondiente en el año 2015. De acuerdo al código, el plazo máximo era de 9 meses y ya han pasado casi tres años y no se concreta la acusación. Sin embargo, ya tengo conocimiento de que está en su etapa final gracias a la declaración de Maiman. Su testimonio fue la cereza del pastel.

¿A qué se debería este retraso?

Son varios factores. Uno de ellos es que los casos de lavado de activos son bien laboriosos. Por ejemplo, no hay una factura para demostrar los ilícitos. La declaración de Maiman fue la cereza del pastel para cerrar el caso Ecoteva.

La Fiscalía de Lavado de Activos considera que se retrasó la acusación por el caso Ecoteva debido a que el fiscal Hamilton Castro –quien lidera el equipo especial del caso Lava Jato– no le entregó a tiempo las declaraciones de Maiman.

Ahí sí veo un extremado celo funcional entre ambas fiscalías (la de Anticorrupción y la de Lavado de Activos) en cuanto a no facilitar a tiempo los medios probatorios, pero entiendo que el objetivo del fiscal (Castro) es que no se filtre la información para que no se entorpezca la investigación del caso Odebrecht. Sin embargo, si hay un pedido formal y documentado, no hay otra opción que entregar la información a tiempo.

¿A qué se deberían estas diferencias entre fiscales?

Hay celo porque cada quien quiere hacer su trabajo lo mejor posible. Ambos son casos de relevancia y quieren dar muestras de que están a la altura de los casos. Deberían trabajar en equipo y unificar fuerzas para que prosperen ambas pesquisas.

En diversas ocasiones, han exhortado al ex presidente Toledo a que se ponga a derecho. Sin embargo, hace caso omiso.

Toledo debe estar riéndose de las autoridades peruanas porque se siente muy resguardado. Prueba de ello es que en varias ocasiones sale a declarar sobre diversos temas, como el indulto del ex presidente Alberto Fujimori.

¿Por qué el ex mandatario se sentiría tan seguro?

Según mi teoría, él (Toledo) tiene muchas amistades allá. Él ha estudiado allá en Estados Unidos y tiene buenos contactos. Tiene un respaldo jurídico muy bueno. Él se aprovecha de las deficiencias a nivel fiscal y judicial en los casos Odebrecht y Ecoteva. Mientras tenga dinero, seguirá jugando billar, paseando y tomando su cafecito en Estados Unidos. Esperemos que pronto sea extraditado.

AUTOFICHA:

* “Nací en Lima. Soy abogado de profesión. Fui fiscal en Lavado de Activos y estuve a cargo de la investigación del caso Ecoteva por varios años. Me removieron del caso. Ahora trabajo en un estudio de abogados. Tarde o temprano, el ex presidente Toledo tendrá que dar explicaciones al Perú”.

* “A algunas autoridades del Gobierno les conviene que el ex presidente Alejandro Toledo esté calladito y prófugo en Estados Unidos, porque si retornara al Perú, hablaría demasiado y podría implicar a muchos funcionarios. Aún hay mucho por investigar”.

* “Se deben congelar las cuentas bancarias de todos lo procesados en el caso Ecoteva, como al ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, con la finalidad de asegurar en algo la reparación civil a favor del Estado. Después de varios años, Ecoteva ya está en su etapa final”.