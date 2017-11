Marco Cárdenas: "Decisión de Abel Concha es pertinente" [Opinión]

La decisión del juez Abel Concha de no levantar el congelamiento de las cuentas de Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp es pertinente, debido a que hay suficientes elementos probatorios de la responsabilidad penal del ex presidente. El congelamiento de las cuentas ayuda también a cerrar el círculo económico de la ex pareja presidencial. Además, ya no hay intangibilidad del dinero (del fondo de pensiones) porque ha pasado de una cuenta a otra.

Por otro lado, creo que la investigación del caso Toledo avanza lentamente a nivel fiscal y judicial. Y del lado del Ejecutivo, hay temor por traerlo. No hay interés suficiente de nombrar un abogado en Estados Unidos con el objetivo avanzar con el trámite. A muchos les conviene que esté calladito en ese país antes de que esté en el Perú declarando. Conociendo a Toledo, que siempre habla de más, podría perjudicar la imagen presidencial (Kuczynski). Tiene que haber celeridad en las pesquisas.