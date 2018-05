Marco Arana Zegarra: "Consideramos que Foronda cometió un grave error"

El congresista del Frente Amplio (FA) Marco Arana reconoce que su colega María Elena Foronda cometió un error al contratar a la condenada por terrorismo Nancy Madrid como asesora de su despacho. Sin embargo, ve que sus opositores han encontrado en ello una excusa para criticar a su bancada por sus posturas políticas.

¿Quién es para usted Nancy Madrid y el MRTA?

El MRTA fue parte del terrorismo subversivo que destruyó la democracia, que quiso jaquear al Estado. Son responsables de los crímenes que se cometieron, lo cual convocó al terror de parte del Estado y puso entre dos fuegos a miles de campesinos.

¿Madrid es “gentuza”, como dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta?

Comparto la indignación frente al terrorismo, ¿pero es gentuza la señora Martha Chávez, que es asesora en el Congreso?

No fue ni es terrorista.

Ella usaba su poder estando en el Congreso para sacar al Grupo Colina. El terrorismo subversivo y los actos de terrorismo que cometieron miembros de las FF.AA. deben ser sancionados por el país, por el PJ. ¿Pero las personas que cometen graves delitos pueden o no reinsertarse a la sociedad? Sí. ¿Debieran hacerlo en el Estado? No. ¿Ese es el grave error que cometió la congresista Foronda? Sí. Lo ha admitido ella y nosotros lo consideramos así, un grave error.

Foronda acepta que sabía que esta señora fue condenada por terrorismo, pero igual la contrató en su despacho “por humanidad”. ¿Haría lo mismo?

Por razones humanitarias o legales, no estaba impedida. Esas pueden ser las razones que la indujeron al error.

Los errores políticos se pagan.

Y se está pagando. La están acusando de estar coludida con el terrorismo. A partir de eso, quienes han defendido el régimen de terror y de corrupción del fujimontesinismo vienen a querer aparecer como moralizadores. Este error está siendo utilizado para chantajear al FA en la Comisión de Ética, convertida ahora en una guarida que blinda a congresistas con graves acusaciones.

¿El caso de Foronda no merece una investigación en la Comisión de Ética?

La Comisión de Ética tiene todo el derecho de investigar, pero no convirtamos este tema en un arma para tapar las arbitrariedades que en el Congreso se están cometiendo. Nosotros estamos aceptando la responsabilidad política, pero somos conscientes de que esto está siendo usado para pasarnos la factura de la vacancia de PPK, por luchar para que en la Comisión Lava Jato no se encubra a la señora Keiko Fujimori ni al señor Alan García.

¿Quién cree que les está tratando de pasar la factura?

Hay intereses y grupos de poder fácticos. Quieren deslegitimar que el FA propuso las principales leyes anticorrupción: muerte civil, imprescriptibilidad...

¿Y apoyan la muerte civil para terroristas?

También. No puede haber condescendencia.

Hoy sería la segunda votación de ese proyecto. ¿El FA votará en conjunto a favor?

Deberíamos.

¿Le cabe alguna duda?

No me debería caber alguna duda, pero yo miro el discurso y miro la práctica; miro el discurso y miro el voto.

Wilbert Rozas, vocero del FA, iba a convocar el lunes a Ética, siendo vicepresidente, pero no lo hizo porque un día antes se difundió la denuncia contra Foronda.

No. Desde que se empezó a blindar a congresistas en Ética, planteamos la reorganización de la comisión. Ética se ha convertido en una pandilla para que otorongo no coma otorongo. Esa es una de las razones por las que el Congreso se halla tan desprestigiado.

Otra es el caso de Foronda.

Sí pues, es el conjunto de escándalos, pero cuando dijimos que si este Congreso no es capaz de legitimarse frente a la ciudadanía, debe haber reforma del sistema de partidos políticos. ¿Qué nos dijeron? Que queríamos el caos, que somos antisistema. Vaya, vaya...

Ustedes también tienen en sus filas a Rogelio Tucto, quien se mostró a favor de indultar a Abimael Guzmán. ¿Al FA le fallaron los controles internos para evitar malos candidatos?

Debe haber un mecanismo mucho más exigente en la selección de congresistas, ¿pero acaso nos olvidamos de que el fujimorismo cree que hay que indultar a los criminales que hicieron ejecuciones extrajudiciales? ¿Acaso no coinciden las posiciones duras del fujimorismo con las del señor Alfredo Crespo? Para el FA, ni indulto ni amnistía para ninguno.

El congresista Jorge Castro anunció que renunciará a la bancada del FA. Dijo que usted le dijo que “baje el perfil”.

Bueno, las declaraciones del congresista Castro suelen ser efectivistas, grandilocuentes. Lo que sí quiero rechazar de plano es que yo le haya pedido que baje el perfil. ¿Cuál perfil? Yo le pediría calma y responsabilidad. Él llegó al Congreso por el FA, que es una fuerza opositora al fujimorismo.

¿Mientras Castro se alinee, puede continuar?

No es que mientras se alinee en el sentido de que aquí hay un comisariato. ¿Por qué presido la Comisión de Pueblos Andinos, por mi linda cara, porque soy más brillante, el Messi del Congreso? No, la presido porque el FA así lo ha decidido. No puedo usar a una fuerza política como un vientre de alquiler o como un caballo de Troya para llegar y desmarcarme.

dice que usted tiene trabajadores inexpertos.

Que mire su propio despacho y que se mire a sí mismo. Uno de los peligros, cuando uno tiene una cuota de poder, es que, en vez de escuchar a su propio equipo, tenga el espejito de Blancanieves al frente. Debe haber un poco más de humildad. ¿Con qué tipo de calificación dice ‘calichines’ a personas que tienen una gran trayectoria profesional?

AUTOFICHA



- “Soy congresista por la región Cajamarca. Soy bachiller en Pedagogía por la Universidad Marcelino Champagnat y bachiller en Sociología por la Universidad Nacional de Cajamarca. Tengo una licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Gregoriana de Roma. Soy maestro en Sociología por la PUCP”.



- “Todavía los partidos, incluido el FA, no hemos afrontado en serio los retos de hacer política posterrorismo. Hay quienes todavía consideran que hubo un terrorismo bueno y un terrorismo malo. A algunos no les parece reprobable lo que hicieron miembros militares”.



- “Esa política de valetodo, de que se puede chantajear como en la salita del SIN, que se pueden desaparecer a los opositores... Hay quienes todavía piensan que el fujimontesinismo fue lo mejor que le pudo pasar a la época republicana en el país, como la señora Keiko Fujimori”.