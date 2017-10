Marco Arana: "Premier Aráoz no hizo anuncios importantes"

Arana no augura un futuro prometedor al gabinete Aráoz, que, al pedir la confianza al Congreso, encontró un voto en contra del Frente Amplio. En ese sentido, duda de la revolución social que se propone la premier y critica el lento avance en la reconstrucción del país. También la falta de lineamientos anticorrupción.

¿Este gabinete es mejor o igual nomás que el anterior?

Nos preocupa que no tenga un mayor perfil político que garantice una cercanía con la gente. No es mejor; por el contrario, puede ser peor. El gabinete anterior tuvo una crisis política debido al tema Chinchero. Quienes firmaron las adendas ahora son ministras. Eso le complica a la premier su desempeño.

¿Se lo hicieron saber a Mercedes Aráoz cuando se reunieron?

Sí, también nuestra preocupación por los enormes desaciertos del ministro del Interior, Carlos Basombrío, y el mantenerlo en el actual gabinete y que nos preocupaba que hubiera terroristas en las protestas sociales. Ella dijo que este trabajaba intensamente. Manifestó también que las acusaciones de la Procuraduría contra las ministras Claudia Cooper y Fiorella Molinelli no tenían ni pies ni cabeza.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde dijo que “ha pasado un año y medio y seguimos peor, ¿dónde está el equipo económico?”. ¿Concuerda con él?

Creo que él concuerda con nosotros. Eso fue lo que les dijimos al presidente y a la ministra. La diferencia es que nosotros expresamos esto en nuestro voto. Hay quienes lo dicen, pero votan apoyando.

Pero ustedes, Frente Amplio (FA), están en solitario…

En realidad, somos la única fuerza de oposición clara al gobierno y la actuación del fujimorismo en el Congreso.

Nuevo Perú (NP), de Verónika Mendoza, también votó en contra de la confianza.

Pero ellos condicionaron su voto a que les dieran señales. Nosotros no encontramos apertura en la conversación con la premier y el presidente. Esa semana salió un decreto del Ministerio del Ambiente que flexibilizaba los permisos de exploración sin instrumentos ambientales cerca de cuerpos de agua. Aráoz no dio respuesta a nuestros planteamientos. Por eso, votamos en contra de la confianza.

¿No le pareció buena la presentación de la premier?

Fue larga y sin anuncios importantes. Nos hubiera gustado que hubiera claridad en materia de lucha contra la corrupción. El presidente se ha negado a que la comisión Lava Jato le tome su manifestación. Pudo mencionar que, manteniendo su investidura, el presidente prestaría las declaraciones del caso. Insisten también en la reforma del CNM. Además, en el tema de la reconstrucción se gastará más de S/25 mil millones, pero no precisó, a pesar de que se lo preguntamos, cuánto dinero irá en APP (asociaciones público-privadas) u obras por impuestos. Y ese dinero que irá a las APP no es supervisado por Contraloría.

¿Critica los trabajos de reconstrucción?

No se ven acciones. Expresamos al gobierno que era inadecuado que el mandato del zar anticorrupción esté fuera del control de Contraloría. Expresamos nuestro cuestionamiento al trabajo de Pablo de la Flor, la premier tuvo un comentario muy crítico hacia este. Yo pensé que en el Congreso anunciaría su remoción…

¿Qué crítica se hizo a De la Flor?

Que había demasiada demora y burocratismo y que no había un avance significativo en la reconstrucción. En Piura se concursaron cuatro obras importantes de descolmatación y tres se cayeron por irregularidades, las condiciones estaban ajustadas para esas empresas. La Contraloría lanzó la alerta.

En su presentación, la premier planteó la revolución social. ¿Sintonizan con ese planteamiento?

No sabemos qué entiende exactamente por revolución social. Me parece que usa un término que no corresponde a sus propias definiciones ideológicas y menos a las posibilidades políticas del régimen. Es más marketing. Usar ese término es manosearlo. Mire el Proyecto de Ley 1718 aprobado en la Comisión de Economía, apunta a la conmoción social. Además, está reeditando el ‘Baguazo’. Abre otra vez la expropiación, para infraestructura, de tierras de comunidades campesinas e indígenas que no han terminado su titulación. Estas ya han manifestado su rechazo. Tenemos los pasivos del Lote 192 y la consulta previa sin resolver. ¿Cuál es la revolución social cuando se va a permitir exploraciones a 50 metros de los cuerpos de agua?

Pero la ley sobre cabecera de cuencas de ustedes ha sido aprobada por el fujimorismo…

Es que no hay razón para objetarla. La Sociedad de Minería la critica, dicen que yo inventé el concepto. No es así, aparece en la Ley de Recursos Hídricos. También lo usa el Instituto de Ciencias del Agua de EE.UU. Es un buen anuncio que la ministra del Ambiente y la premier les hayan dicho a los empresarios que el reglamento y la guía metodológica serán concertados con los sectores. No bloquea la actividad minera.

Entonces, no todo está tan malo. ¿Por qué no votar por la confianza al gabinete?

Es que no se trabaja en las líneas centrales donde el FA tiene una preocupación. Ejemplo, la corrupción: la propuesta del Ejecutivo sobre el CNM no garantiza la lucha anticorrupción. Tampoco la destitución de las procuradoras y la negativa del presidente a testimoniar ante la comisión Lava Jato. Nos preocupa el Decreto 003, se está buscando un texto sustitutorio.

En un comunicado público, el FA indica que primero hay que cambiar la Constitución. Así la premier les hubiera ofrecido el oro y el moro, no hubieran votado por la confianza.

Nosotros planteamos a la ciudadanía que confíe en nosotros, necesitamos cambiar el modelo económico y realizar un debate sobre un cambio constitucional. Ya pasó más de un año y este gabinete tiene características más complicadas que el primero. Priorizaremos nuestra labor legisladora y fiscalizadora…

¿Qué fiscalización realiza el FA? Ninguna...

¿Cómo que ninguna…?

Sobre el caso de Susana Villarán, su ex aliada política en la Municipalidad de Lima, no han dicho nada…

Por el contrario, hemos planteado en la comisión Lava Jato que no se debe blindar a gente de izquierda ni de derecha. Hemos respaldado que pasen a la condición de investigados Susana Villarán, Alan García y Keiko Fujimori.

¿Qué impresión le da el caso de Susana Villarán, su ex aliada?

La conozco desde pequeño, me parece una mujer honesta. Están surgiendo responsabilidades que pueden haber tenido funcionarios de su gestión…

¿Y ella no vio nada?

Las responsabilidades políticas son ineludibles. Pero las administrativas y penales alcanzarán a quienes han trabajado con ello. Que ella haya tenido conocimiento, se haya beneficiado, no lo creo. La conozco…

¿No tenía conocimiento de que Odebrecht dio medio millón de dólares para su campaña contra la revocatoria?

Imagino que lo tendrá. Las responsabilidades se tendrán que establecer de qué orden son. Yo la conozco, y confío que Susana Villarán es una mujer honesta.

La clásica pregunta: ¿pone las manos al fuego…?

En materia de corrupción, no pongo las manos al fuego por nadie. Las responsabilidades penales deben establecerse, las políticas ahí están.

En el comunicado del FA, se afirma que este gabinete es una alianza entre los fujimoristas, el Apra y ppkausas. No parece, ¿no? Se pelean duro…

Hay mucho histrionismo en el Congreso…

¿Incluido usted?

No. Yo, más bien, sufro por este lado teatral de algunas intervenciones. Uno escucha un discurso retórico a veces insultante hacia el gobierno, pero después terminan votando juntos. Por ejemplo, todos votaron a favor de la Ley de Presupuesto, salvo nosotros, pese a que no se planteaba una reforma tributaria, tampoco una expansión del gasto público.

¿Nuevo Perú también practica la incoherencia entre el voto y el discurso?

En algunos casos. Plantean una lucha frontal contra el fujimorismo, pero se abstienen frente a una ley fujimorista que es una espada de Damocles para los conflictos sociales, los líderes podrán ser acusados como organización criminal. Está pasando en Arequipa y con los maestros. Estuvieron a favor de la ley que perjudica a las cooperativas. Hay que ver las votaciones.

¿Que se investigue como organización criminal al Apra y Fuerza Popular es injusto?

No compare a estas organizaciones con los partidos. Estos deben transparentar sus cuentas y ser investigados. Las primeras no tienen la responsabilidad de conducir la vida del país. Si les encontraran vínculos con el narcotráfico o dineros ilícitos, que los investiguen como organización criminal.

¿Qué vínculo tienen los 32 apristas y 71 fujimoristas que están investigados?

Qué la Fiscalía actúe e investigue. La Fiscalía muestra un trato menos benevolente con Alejandro Toledo y Ollanta Humala que con Keiko Fujimori, Alan García y el propio PPK. Si fuera el mismo trato ya tendríamos más encarcelados con prisión preventiva…

Usted quisiera que estén todos en el ‘bote’…

No, que actúen con diligencia y celeridad. Humala y su esposa podrían estar libres con un mandato de comparecencia e impedimento de salida.

¿Los defiende…?

No, me parece que hay un trato desigual. O van todos a prisión o los tratan igual.

¿NP es una bancada finalmente?

Por acuerdo político, la Junta de Portavoces decidió que tienen los derechos de las bancadas más pequeñas, nosotros votamos en contra. Se ha desconocido el mandato salido de las urnas y, en adelante, podemos ver otros grupos. Les han dado derecho a los tránsfugas.

¿Coinciden con NP en rechazar el indulto a Fujimori?

Sí. Pero para ellos es un tema médico; para nosotros, político, que tiene que ver con la impunidad y el chantaje y la presión política.

¿Por qué se pelearon con NP?

Ellos usaron al FA como un caballo de Troya, pesaron también las discrepancias y hubo una sobrevaloración de la avalancha electoral. No fue por la candidatura ni por la estrella de Belén, pesó el retiro de Guzmán y Acuña también. Hasta ahora, NP no llega a inscribirse como partido.

"PPK debió disculparse"

Mercedes Aráoz Mercedes Aráoz USI

No hubo disculpas por las expresiones presidenciales sobre que el Congreso es un circo.

Fue un desacierto del presidente, igual que las idas y venidas con el indulto. Debió disculparse, con gestos se generan puentes. Errado es también no declarar ante la comisión Lava Jato. Está obligado políticamente. Responder por escrito le resta credibilidad. Él era ministro cuando se festinaron trámites para la Interoceánica. La premier enfatizó la lucha anticorrupción y el presidente no colabora con testificar.

¿Harán cuestión de Estado si indultan a Fujimori?

Él no saldrá para regar plantitas, hará política…

Tendría todos los derechos.

Saldrá a hacer desestabilización política…

¿Sale victorioso como el Inkarri?

(Ríe). Los años pasan factura, pero no sale para descansar. PPK tendrá que asumir la responsabilidad de que faltó a sus promesas electorales, que cedió a un chantaje político y que libera a quien puede ser el principal desestabilizador. La intencionalidad es que haya un matrimonio público con el fujimorismo.

Datos

- Marco Arana es magíster en Sociología de la PUCP. Fue sacerdote, licenciado en Teología Dogmática de la Universidad Gregoriana de Roma.



- Fundó el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), que se centra en el problema de las comunidades.



- Fundador y militante de Tierra y Libertad. Llegó en 2016 al Congreso con el Frente Amplio.