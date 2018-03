Marco Arana: "Mercedes Aráoz le movió la alfombra a Martín Vizcarra”

Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), la bancada del Frente Amplio ( FA ) fue una de las más críticas. El legislador Marco Arana espera que los lobbies que observó desaparezcan en la gestión de Martín Vizcarra .

¿Cuál será la actitud del FA en el gobierno de Vizcarra?

Vamos a seguir siendo una fuerza política de oposición democrática y responsable. Fuimos muy certeros, y estuvimos comprometidos, en nuestra visión sobre el Estado, los lobbies y la corrupción. Se lo exigimos a PPK antes de que jurara como presidente, se lo dijimos el día del mensaje presidencial, se lo dijimos en las tres oportunidades que conversamos con él personalmente. Al final, cuando vimos que no habían cambios, que la situación era insalvable, nos mantuvimos firmes en la vacancia.

¿Cuánto cree que cambiará la gestión del país con el presidente Vizcarra?

La situación de un país no cambia por una persona. Tenemos expectativas con el presidente Vizcarra. Si bien nunca entendimos por qué se compró el pleito de Chinchero, el hecho de que inmediatamente después se alejara del Ejecutivo y del país le ha dado un refrescamiento. Más aún luego de que de manera desesperada Meche Aráoz, Juan Sheput y el propio PPK lo conminaran a que anunciara su renuncia en caso de que prosperara la vacancia.

¿Hizo bien en no renunciar?

Hizo bien en no renunciar e hizo bien en alejarse del gobierno. Hay algunos elementos que le podrían ser favorables, como la renovación total del gabinete.

¿Está de acuerdo con el nombramiento de César Villanueva en el premierato?

César Villanueva es una persona que no tendría razón para hacer mal las cosas. Es un premier que viene de haber conducido un gobierno regional, de haber jugado un rol importante incluso diferenciándose de su bancada en los temas de corrupción.

Fue la imagen de la vacancia y hoy es el hombre de mayor confianza de Vizcarra.

Es una suspicacia, hubo una actitud política equivocada frente a Villanueva. Vistas así las cosas, uno diría que Villanueva ha trabajado para ser premier defenestrando a PPK.

¿No cree en eso?

Es que no fue así. Los hechos muestran que fue el FA el que planteó la moción de vacancia. Lo anunciamos en noviembre, en diciembre lo formalizamos. Lo firman Edwin Donayre, César Villanueva, algunos independientes como Yeni Vilcatoma, y la gente de Fuerza Popular. Por eso es que hay la percepción de que el FA se puso de acuerdo con el fujimorismo para la vacancia, cuando en realidad nosotros no promovimos el tema por un acuerdo con ellos.

¿Vizcarra es presidente gracias a FP y al FA?

No, es gracias a que la salida por la que se ha optado es institucional y constitucional. Sea por razones de salud o por razones políticas, como la vacancia, a quien le corresponde asumir es al vicepresidente. Si Vizcarra renunciaba, que era lo que planteaba Meche Aráoz, esa movida de alfombra junto con la bancada de PpK, quien debía asumir era ella.

¿Cree que buscó que Vizcarra renuncie para ella asumir la Presidencia?

Todas sus declaraciones, sus actitudes, indican que nunca aceptó a Vizcarra como primer vicepresidente. Esos han sido los términos de la molestia que ha presentado. Lo cierto es que la salida ha sido institucional, prevista en la Constitución. Desearíamos que no sea un gabinete que haga más de lo mismo. Para empezar, no debe ser un gabinete más de lobbistas, no debe ser un gabinete más de tecnócratas…

¿El gabinete de Mercedes Aráoz era de lobbistas?

En varios sentidos. Había ministros multiuso, como Fiorella Molinelli o la propia ministra de Economía. Daban vuelta, ruleteaban de un viceministerio a un ministerio, de un ministerio a otro, y era claro que sus vínculos con Zavala y compañía estaban fuertemente influenciados por lobbistas. Habrá que ver las concesiones petroleras que el presidente ha firmado antes de irse sin llamar a licitación. Habrá que ver si la licitación de Michiquillay ha sido correcta. Este no puede ser un gabinete de lobbistas.

¿Cree que Aráoz debería renunciar a la vicepresidencia o alejarse del entorno del gobierno?

No le queda otra que apartarse y, además, afrontar un posible proceso de desafuero congresal.

¿Debe ser desaforada?

Vamos a pedir la investigación a los ministros congresistas, porque sin duda esa condición especial dio un aliciente para las corruptelas de la negociación de votos. Está claro que ella era la principal interesada.

¿Está convencido de que hubo compra de votos?

Bueno, en diciembre la hubo con la moción de vacancia que no prosperó. Se conocía, había testimonios verbales pero no había pruebas. Ahora han existido pruebas y de mala manera porque Moíses Mamani tendrá que ser investigado. Al parecer no actuó solo. Aráoz estaba convencida de que no iban a lograr los votos de la vacancia.

¿Ella participó activamente en la compra de votos?

No sé si activamente, pero yo creo que ella sabía.

¿Debe ser denunciada constitucionalmente?

Sin duda, Mamani, Ticlla, Figueroa, los congresistas que se mencionan y los que aparecen en los videos, Giuffra, Bruce, la propia premier, Kenji Fujimori, el presidente PPK tendrán que ser investigados. El tema de la corrupción no es solo de personas. La corrupción que sufrimos en el país es sistémica.

¿El FA está de acuerdo con que se busque convocar a elecciones ahora?

El FA ha sido demolido mediáticamente, por lo menos en diciembre y enero. Se nos llamó irresponsables, saboteadores, por decir que la corrupción es sistémica y que lo que necesitamos es un cambio de reglas, un cambio del marco constitucional y un nuevo proceso eleccionario, que pasa por el cambio de las reglas de la Ley de Partidos Políticos. En este caso, condicionado al tema institucional, creemos que es importante que el presidente Vizcarra y su gabinete gobiernen y lo hagan bien. Que gobiernen, pero si este gabinete, este presidente, se ve involucrado en nuevos casos de corrupción, el FA va a pedir que pueda haber elecciones adelantadas. En este momento hay que seguir el paso de la salida constitucional existente.

El congresista Zacarías Lapa, de su bancada, fue condenado por el Poder Judicial por la comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. ¿Qué medida van a tomar contra él?

Esta es una sentencia en primera instancia, por lo tanto es apelable.

PPK tampoco había sido condenado y ustedes promovieron su vacancia. ¿Qué medida tomarán contra Lapa?

Son dos casos distintos. En el caso de PPK, había una responsabilidad política con relación al ocultamiento de documentos que tuvieron que ser recabados por otra vía.

Entonces, ¿qué decisión política tomarán contra Lapa? ¿Suspensión, expulsión?

El congresista hará su apelación correspondiente.

Eso en el terreno jurídico. ¿En el ámbito político?

Políticamente estaremos al tanto del proceso de apelación. No hay autoridad en el país que nunca la hayan denunciado y sentenciado en primera instancia.

¿Si Lapa llega a tener sentencia firme, ustedes lo denunciarán para que sea desaforado?

Si hay responsabilidades penales, habrá sanciones. Pero así como no podemos ser concesivos con la corrupción, tampoco esto es una cacería de brujas. Hay que evitar el sensacionalismo político, y no lo digo porque él sea del FA.

“Nancy Lange, más que esposa de PPK, es su socia. El 13 de marzo debió presentarse ante la Fiscalía y no lo hizo. El 14 se fue del país. Asumo que regresará” Marco Arana

Este es un claro ejemplo de que la corrupción y la falta de valores para participar en política está en todos lados, en el Gobierno, en la derecha, en la izquierda…

Y nosotros no hemos tenido ninguna concesión y miramiento para que funcionarios sean investigados y sancionados. Por eso es muy importante que hayamos señalado que si la Fiscalía y la comisión Lava Jato encuentran responsabilidad en Susana Villarán, todo el peso de la ley. En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, también.

¿Verónika Mendoza?

Todos. Verónika Mendoza se sometió a las investigaciones fiscales, entiendo que fue a todas, y el proceso continúa. Esperemos que salga bien librada, pero ni ella ni Gregorio Santos tienen corona.

AUTOFICHA

-“Soy congresista por la región Cajamarca. Soy bachiller en Pedagogía por la Universidad Marcelino Champagnat y bachiller en Sociología por la Universidad Nacional de Cajamarca. Tengo una licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Gregoriana de Roma. Soy maestro en Sociología por la PUCP”.

-“Desde 2014, soy miembro de la Comisión Política del Frente Amplio (FA), de 2012 a 2013 fui coordinador general nacional del partido. He sido docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y párroco del Obispado de Cajamarca”.

-“En el año legislativo anterior, fui vocero de la bancada del Frente Amplio, presidí la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y el grupo encargado de investigar las denuncias contra el contralor Edgar Alarcón. Premio Nacional de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en 2004”.

-El caso de PPK es complicado porque la negación permanente de todas las evidencias ha sido desafiante, cínica, irresponsable. Destituyó a dos procuradoras porque le preguntaron si tenía conflicto de intereses en IIRSA Sur. Este presidente hacía gala del poder para volarse cabezas incómodas”.

-“Por mucho menos, a Ollanta Humala lo tienen preso. La justicia, contra Alan García, Keiko Fujimori o Susana Villarán, no ha tenido similares tratamientos. Entonces, se exige a los administradores de justicia un trato equilibrado y justo en todos los casos”.

-“En el FA hemos siempre luchado contra la corrupción y contra los lobbies. He escuchado a muchos congresistas decir que su lucha también es esa, pero lo cierto es que en diciembre, o alejándose del Parlamento o votando en ámbar, hicieron que el presidente Kuczynski se quedara, que no fuera vacado”.