Marco Arana: "Me parece correcto que Vizcarra haya pechado una vez más al Congreso"

El congresista Marco Arana (Frente Amplio) consideró como una "medida correcta" el anuncio de una cuestión de confianza hecho esta noche por el presidente Martín Vizcarra en un mensaje a la Nación.

Indicó que "haber pechado" al Parlamento es oportuno porque este "no puede seguir saboteando la reforma".

"El mensaje presidencial es claro, el Congreso no puede seguir saboteando, haciendo que se duerma el tema de la reforma y en ese sentido me parece correcto que el presidente lo haya pechado una vez más, como lo hizo cuando el Congreso de mayoría fujimorista no quería abordar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM)", sostuvo en diálogo con Canal N.

Arana explicó que el mensaje a la Nación del jefe del Estado constituye un "llamado de atención al fujimorismo" para que "deje de expropiar y sabotear la reforma del sistema de justicia y del sistema político".

Recordó, en esa línea, que pasaron más de 40 días desde que el presidente Martín Vizcarra presentó los proyectos de reforma en el Ejecutivo para que se pueda aprobar un cronograma de debate.

"Recién la semana pasada se aprobó un cronograma y esta semana, el día jueves y el día viernes, hemos visto el bochornoso espectáculo del fuijimorismo quitándole quórum a la Comisión de Justicia, la Comisión de Constitución, no cumpliendo adecuadamente el acuerdo de la Junta de Portavoces, entre otras cosas", señaló.

Finalmente, a través de sus redes sociales, Arana dijo esperar que con esta medida el mandatario "recupere energía frente al intento obstruccionista del fujimorismo".

"Saludamos desde el Frente Amplio que el presidente Martin Vizcarra recupere energía frente al intento obstruccionista del fujimorismo para parar las reformas del sistema de justicia y político. ¡Basta ya de manejo abusivo y prepotente del fujimorismo en el Congreso!", escribió.