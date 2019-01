Marcial Paucar Chappa: ¿Quién es el reemplazo de José Domingo Pérez?

Por orden del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , el colegiado Marcial Paucar Chappa será quien sustituya en el puesto cargo de fiscal que ejercía hasta hoy, 31 de diciembre, José Domingo Pérez en las investigaciones del caso Lava Jato.

Marcial Paucar Chappa egresó de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su hoja de vida figura un magíster en Ciencias Penales por la Universidad Santa Martín de Porres y ejerció la docencia en la Academia Nacional de la Magistratura.

La carrera profesional del nuevo fiscal evolucionó desde que en 2011 fue designado como fiscal penal para que solo dos años más tarde ascienda a fiscal adjunto superior en casos de Lavados de Activos. Finalmente, en 2017 y hasta agosto del 2018 fue elegido como fiscal supraprovincial del Equipo Especial por parte del Fiscal de la Nación.

Dato: Reemplazo de José Domingo Perez, Marcial Paucar, luego de visitar 8 veces a Jorge Cuba, por caso tren eléctrico, archivó colaboración eficaz. También le dió permiso a PPK para salir del país, por "salud"" y luego Domingo Perez revocó su decisión. — Rene Gastelumendi (@socioperiodismo) 1 de enero de 2019

Entre los casos en los que se desenvolvió está las investigaciones que realizó sobre el 'Club de la Construcción', una organización conformada por distintas empresas peruanas que trabajaron de la mano con Odebrecht en las licitaciones obtenidas a través de sobornos.

En este periodo de su carrera, logró prisión preventiva contra varios de los imputados. Denunció que encontró un ave decapitada en el balcón de su domicilio, lo que fue interpretado como una amenaza de muerte.

Logró integrar el Equipo Especial Lava Jato durante el liderazgo de Hamilton Castro, pero renunció a este grupo de trabajo cuando este fue removido por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, esto se dio a la vez que se perdieron 16 evidencias del caso 'Club de la Construcción' -hecho "inusual e irregular", según denunció la fiscal Rocío Balbín. El caso no prosperó.

Otro caso emblemático en la que participó fue el de la Vía Evitamiento del Cusco, en la que estuvo involucrado el ex presidente regional Jorge Acurio Tito.

El ahora también ex fiscal Rafael Vela, a quién Chávarry reemplazó esta noche por el fiscal Frank Almanza, acusó a Paucar Chappa de permitir la salida del país del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y que, junto al fiscal Sergio Jiménez, rechazó la colaboración eficaz del ex ministro Jorge Cuba en contra del también ex presidente Alan García.