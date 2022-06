Así lo señala la última encuesta de Ipsos para Cuarto Poder, publicada el 12 de junio, la cual indica que un 62% cree que Castillo debería renunciar.

No obstante, el descontento hacia la labor del jefe de Estado no se ve reflejado en la calle. Según la encuestadora, al preguntar las razones por las cuales la ciudadanía no sale a marchar para exigir la renuncia de Castillo, un 35% sostiene que es porque la gente ha perdido la esperanza “y no cree que el país mejore si solo sale Castillo”. Veamos qué otras razones exponen los expertos.

Desafección política

Si se analiza la historia de las protestas en el Perú, son contadas las movilizaciones masivas que tuvieron un impacto real frente al hecho denunciado, refiere la analista política Camila Bozzo, quien citó a modo de ejemplo a la marcha de los Cuatro Suyos (2000), la marcha contra la ‘Ley Pulpín’ (2015) y las de noviembre de 2020 en contra del fugaz gobierno de Manuel Merino.

“En la actualidad, hay tal desafección hacia la clase política y un rechazo generalizado, tanto hacia el Ejecutivo como al Legislativo, que estamos viendo que las personas han decidido mantenerse al margen. La encuesta de Ipsos lo confirma. Un 70% rechaza a Castillo y otro 75% al Congreso, entonces piensan: ¿para qué pedir cambios si no van a cambiar nada?”, sostuvo a Perú21.

Bozzo se pronunció sobre las organizaciones y colectivos civiles que –en años anteriores– se encargaron de organizar este tipo de protestas ciudadanas. “En marchas pasadas hemos visto que hay organizaciones y sobre todo sectores que son los que mueven a las masas. En este momento, vemos que ellos también se están manteniendo al margen, mirando de reojo al Gobierno. No hay ningún liderazgo en política que genere la convocatoria que se necesita en estos momentos”, expresó.

Joaquín Rey, investigador y experto en gestión pública, indicó que esta carencia de liderazgo político se debe –principalmente– a que los actores políticos de oposición han perdido legitimidad en los últimos años.

“El Congreso, que es donde supuestamente hay representación ciudadana, tiene menos aprobación que el presidente. Para que una convocatoria ciudadana tenga mayor fuerza, hace falta ese componente que genere expectativas positivas”, manifestó.

Fuente Ipsos

Rey participó en la marcha del 5 de abril de este año, cuando el Gobierno intentó dejar encerrados a los limeños con un toque de queda.

“La movilización más grande en lo que va de este Gobierno ha sido en contra del toque de queda, pero no ocurrió por una motivación política sino por una afectación personal. Esto refleja que los jóvenes están alejados de la política. Estamos ahora ante una ciudadanía que desprecia lo político y prefiere prescindir de eso”, explicó.

En sus palabras, hay dos razones por las que los políticos de oposición carecen de liderazgo. En primer lugar, porque no están ejerciendo una oposición efectiva. “Al ministro Silva lo salvaron cuando ya había pruebas en su contra. Al mismo presidente, no lo vacan pese a su incapacidad. Vemos una oposición que no hace control político y, más bien, forma alianzas basadas en intereses que mantienen a Castillo en el poder”, advirtió.

Agregó que, “en segundo lugar, insistir en el cuento del fraude electoral debilitó mucho a la oposición. Por más catastrófico que sea este Gobierno, tenemos a un presidente legítimo por votación. El cuestionamiento de ese resultado afectó mucho a los grupos que estuvieron detrás”.

Desensibilización ante actos de corrupción

Jorge Yamamoto explica factores psicológicos y sociales

La poca acogida de las marchas y protestas contra Castillo tiene una explicación desde el punto de vista social y psicológico, y se debería – según Jorge Yamamoto– a un proceso de “desensibilización sistemática” frente a hechos de corrupción en los poderes del Estado.

El psicólogo social comparó esta desensibilización con las fobias. “Si uno se expone a una situación fóbica seguido, la reacción de rechazo se va reduciendo. Lo mismo está sucediendo con la corrupción en la política”, precisó a este diario.

Esta sería la razón detrás de la inacción civil ante los destapes periodísticos y las investigaciones de la Fiscalía que ponen en jaque a Castillo y a su círculo de excolaboradores.

Fuente Ipsos

Yamamoto considera que para desatar la reacción de protesta masiva que se vio, por ejemplo, en noviembre de 2020, se tiene que “tocar una fibra” que dispare de forma directa el fastidio de la población. “En Colombia o Chile por mucho menos ya hubiera ardido Santiago o Bogotá, pero no es que la juventud haya perdido el espíritu, es que aún no existe una elevada indignación que los movilice. Estos ‘destapes’ se han hecho costumbre en este gobierno”, indicó.

Es más, aseguró que ello se confirma en la última encuesta de Ipsos. “Hay una ligera bajada en la desaprobación. Es pequeña, pero avala la hipótesis de la desensibilización. En este último periodo hay cosas muy graves, pero ya se ha perdido la sensibilidad ante hechos de corrupción”, acotó.

Asimismo, un segundo factor social que estaría sobre la mesa es la desesperanza aprendida. “Cuando uno intenta algo, muchas veces sin obtener buenos resultados, tiende a tirar la toalla. Eso también le está pasando a la voz ciudadana”, lamentó.

Análisis: La ecuación detrás de las marchas

Por Alberto Goachet // Publicista y director general de Marcas de Fahrenheit DDB

Las marchas que hemos visto este año no han sido masivas. Esto ocurre porque sacar a alguien de un cargo no es suficiente para movilizar grandes masas.

Hay una ecuación detrás de las marchas, que parte de un hecho que genera indignación, luego se da la movilización contra ese hecho y, como resultado, se genera un cambio. En este caso no hay un escenario de líderes políticos que le den a la población la esperanza de un cambio. Los únicos dos ‘líderes’ que están apareciendo ahora, en realidad están en su propia disputa por la alcaldía de Lima.

Estamos ante una orfandad del liderazgo político. La motivación no puede ser solo la renuncia del presidente, se requiere de alternativas que le den viabilidad a una mejora de la situación actual del Perú. La falta de líderes políticos está acrecentando la resignación, y la resignación es lo peor que le puede pasar a un país, porque al contrario de la indignación, la resignación genera inamovilidad. Esto no es culpa de la población, ni de los jóvenes, es culpa de los políticos que no le están dando a la gente motivos para confiar en ellos.

Tenga en cuenta

Según una encuesta de Datum publicada el 9 de junio en Perú21, un 33% estima que el único camino para superar la crisis política actual es reformar la Constitución para adelantar las elecciones y renovar a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

La misma encuesta refiere que un 71% considera que el Gobierno no tiene la capacidad para solucionar los conflictos mineros.

En tanto, según Datum, Castillo inició su gobierno con un 46% de desaprobación y en 11 meses ya tiene al 71% en su contra.

“La gente ve que las marchas son convocadas por personas con intereses políticos, más que civiles”, sostuvo Camila Bozzo.

