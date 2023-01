La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió sobre los cuestionamientos por la actuación de la Policía Nacional para contener las violentas manifestaciones sociales y aclaró que su prioridad es proteger la integridad de los peruanos y no permitir el desborde del caos en el país.

“¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Dejamos que nos quemen vivos como quemaron a un policía en Puno? ¿Dejamos que incendien la casa como le pasó a un congresista en Puno? ¿Dejamos que sigan incendiando y que el caos campee en el Perú y las Fuerzas Policiales estén tranquilos? Dentro de la ley y la Constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Las FF. AA. están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú . El Gobierno no está generando la violencia”, respondió hoy en conferencia ante la prensa extranjera.

“Mi deber como presidenta es velar por la vida de los 33 millones de peruanos. Las Fuerzas Policiales actuarán dentro del protocolo y la ley y Constitución que los ampara. La violencia no puede generar espacios donde se pueda poner en riesgo la vida y tranquilidad de todos”, subrayó.

La mandataria afirmó que “desde el inicio” su gestión está buscando el diálogo con las regiones que “están dentro de estas protestas con violencia”. En ese sentido, explicó que se envió una comitiva de alto nivel a Puno, pero el gobernador regional no los ha recibido.

De igual manera, se envió otra comitiva a Arequipa y tuvo mejores resultados, mientras que en Apurímac “se está conversando”.

También destacó que se ha reunido con obispos del Perú para que ellos puedan ser los intermediarios en este diálogo de paz. “Nos hemos reunido con los representantes de la Iglesia Católica, Evangélica, Cristiana y demás. Todos están colaborando para llegar a la paz”, señaló.

Finalmente, Boluarte lamentó que en Andahuaylas, en Apurímac, no tienen ninguna actividad económica desde hace 12 días y han recibido el reporte de que tanto el alcalde como el gobernador regional han sido “amenazados” para que “apoyen (la marcha) sino queman sus casas”.

TE PUEDE INTERESAR:

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)