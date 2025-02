Marcha contra la inseguridad ciudadana del jueves 6 volvería a politizarse

La nueva marcha contra la inseguridad ciudadana, programada para el jueves 6, volvería a politizarse, y sería un escenario ideal para que algunos partidos políticos y agrupaciones radicales aprovechen la presencia de los medios de prensa para hacer propaganda con miras a las elecciones del 2026.

Uno de los organizadores de la movilización, Julio Campos, que milita en el disuelto A.N.T.A.U.R.O, dijo a Perú21 que no le pueden prohibir a las agrupaciones políticas adherirse a la protesta.

Esto quiere decir que la nueva movilización contra la inseguridad ciudadana y la extorsión, organizada por sindicatos de transportistas, volvería a politizarse, tal como lo reveló Perú21 en sus transmisiones de octubre y noviembre del año pasado.

Campos, quien además es vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló a Perú21 que no puede evitar que algunos militantes de los partidos políticos se metan a marchar codo a codo con ellos, con sus banderas y símbolos, tal como lo hicieron el año pasado: "No les puedo exigir ni tampoco les puedo prohibir. Todos tenemos el derecho de alzar la voz".

En octubre y noviembre último, Perú21 informó que la agrupación política Nuevo Perú, de Verónika Mendoza; el disuelto A.N.T.A.U.R.O.; Perú Moderno; el CNUL, vinculado al Movadef; y grupos castillistas participaron en las movilizaciones.

Los días 14 y 15 de noviembre, la movilización de los transportistas intentó llegar hasta la sede del APEC, para entregar su pliego de demanda a las autoridades presentes.

Como un hecho que corrobora que en esa movilización se colaron agrupaciones radicales, Perú21 pudo registrar que un puñado de dirigentes del Fredepa de Ayacucho —vinculado al grupo terrorista Sendero Luminoso y al Movadef, su brazo político—, también se subió al coche de la protesta.

Transmisiones de Perú21 de las protestas del 14 y 15 de noviembre del año pasado en el que dimos cuenta de la infiltración de partidos políticos en esas movilizaciones.

Sobre la posibilidad de que la marcha llegue al Congreso, como en octubre último, Campos señaló que aún no lo han decidido.

Sin embargo, adelantó que el sábado 8 el sector transporte volverá a reunirse para definir la nueva fecha de protesta.

El pliego de reclamos es el mismo del año pasado. La derogación de la ley de crimen organizado, que no se apruebe ninguna ley que tipifique el delito de terrorismo urbano y que no vuelvan a decretarse los estados de emergencia porque "no han demostrado" que son una solución al problema.

