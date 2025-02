Marcha contra inseguridad: Transportistas buscarán reunirse este jueves con Salhuana

La protesta no pasará por el Congreso, pero quieren que su pliego de reclamos sea recepcionado por esta entidad. El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani) y militante del partido Perú Primero de Martín Vizcarra, Wálter Carrera, dijo a Perú21 que un grupo de dirigentes que impulsa la movilización contra la inseguridad ciudadana buscará reunirse este jueves con el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, para dejarle su pliego de reclamos.

En el documento —explicó Carrera— destacan tres reclamos: la derogación de la ley de crimen organizado, el aborto de la aprobación de la ley de criminalidad sistemática, antes llamada terrorismo urbano, y la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según el dirigente vizcarrista, los sectores agremiados se oponen además a que Lima y el resto del país sea militarizado para combatir la inseguridad ciudadana y la extorsión, y a que se decrete nuevamente el estado de emergencia en algunos distritos de la capital.

PLIEGO A SALHUANA

Carrera señaló que la marcha no pasará por la avenida Abancay, cerca del Congreso, porque los legisladores están en provincia, debido a que el período legislativo recién comenzará en marzo, y sería perder el tiempo buscar reunirse con ellos porque "habrá muy pocos" en el Palacio Legislativo.

Según los dirigentes, la protesta comenzará en Puente Piedra y terminará en la Plaza San Martín, y solo pasará por la Plaza Dos de Mayo.

No obstante, confirmó a este diario que los gremios de los transportistas enviarán a una comitiva, por la tarde, para que entregue al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, su pliego de reclamos.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, indicó a este medio que si bien la marcha se ha politizado, hay que escuchar a los que saldrán mañana a las calles porque no se puede negar que son afectados por la ola de criminalidad y las extorsiones.

NO MARCHA LA CGTP

El pasado lunes, Perú21 confirmó que la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP) no estará presente en la jornada de protesta de mañana. El secretario general de ese gremio, Luis Villanueva, señaló a Perú21TV que su sector "no participará" en la protesta por una falta de coordinación con los organizadores.

"No nos han invitado", señaló Villanueva como uno de los principales motivos por los que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) no estará presente en esa jornada de paro.

"Nosotros somos un gremio de trabajadores de un sector importante como es el de la construcción, una actividad económica que por más de 20 años viene siendo afectada por las bandas criminales, por la infiltración de la delincuencia, por el crecimiento del sector, saludamos, todas las iniciativas que tienen que ver, con enfrentar a la delincuencia, o en todo caso movilizaciones, o acciones de protesta que tengan que ver para exigir a las autoridades para que de una vez por todas tomen medidas para enfrentar a la delincuencia; en esta oportunidad, nosotros no participamos porque no hemos sido invitados formalmente, y porque no ha sido convocada con anticipación", dijo Villanueva.

Al ser consultado sobre la politización de la protesta, debido a que es la marcha del jueves, contra la inseguridad ciudadana, es organizada —tal como lo reveló Perú21— por dirigentes militantes del partido disuelto A.N.T.A.U.R.O. y de Perú Primero, de Martín Vizcarra, dijo: "Creemos que la delincuencia está afectando a los ciudadanos en general, sean estos activistas políticos o no, a empresarios; o sea, a todo el mundo nos está afectando; y creemos que todos debemos de demandar, en este caso, en nuestra primera autoridad política —que es la presidente de la República— así como al ministro del Interior y el gabinete en su conjunto, que de una vez por todos tomen medidas efectivas, ¿no?".

"Y hacer un llamado también al Poder Judicial y Ministerio Público para que se sienten todas las autoridades, todos los poderes del Estado, y (se cree) un plan estratégico único para enfrentar a la delincuencia, porque es cierto que tienes sus planes la Policía, el Poder judicial y el Ministerio Público, pero así de manera desapacible, cada uno por su lado, no se va a hacer nada en concreto. Tiene que haber un plan de los poderes del Estado, un plan único para poder enfrentar (a la inseguridad ciudadana)", concluyó.

PARTIDOS POLÍTICOS A LA VISTA

De otro lado, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Julio Campos, militante del disuelto partido A.N.T.A.U.R.O., de Antauro Humala, sentenciado por ser culpable de asesinar cuatro policías, señaló que no se puede evitar que más partidos políticos participen en la protesta.

En noviembre del año pasado, entre el 14 y 15 de noviembre, Perù21 fue testigos de que participaron además de antauristas y vizcarristas, militantes de Nuevo Perú de Verónika Mendoza, grupos afines al golpista Pedro Castillo, y hasta el Fredepa de Ayacucho, vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso.

