Marcha contra inseguridad del jueves 6: "CGTP no participará"

No se suben al coche. Pese a que la movilización contra la inseguridad ciudadana de este jueves 6 está politizada, el secretario general de la CGTP, Luis Villanueva, señaló que su gremio "no participará" en esa jornada de protesta por una falta de coordinación con los organizadores.

"No nos han invitado", señaló Villanueva como uno de los principales motivos por los que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) no estará presente en esa jornada de paro.

"Nosotros somos un gremio de trabajadores de un sector importante como es el de la construcción, una actividad económica que por más de 20 años viene siendo afectada por las bandas criminales, por la infiltración de la delincuencia, por el crecimiento del sector, saludamos, todas las iniciativas que tienen que ver, con enfrentar a la delincuencia, o en todo caso movilizaciones, o acciones de protesta que tengan que ver para exigir a las autoridades para que de una vez por todas tomen medidas para enfrentar a la delincuencia; en esta oportunidad, nosotros no participamos porque no hemos sido invitados formalmente, y porque no ha sido convocada con anticipación", dijo Villanueva.

Al ser consultado sobre la politización de la protesta, debido a que es la marcha del jueves, contra la inseguridad ciudadana, es organizada —tal como lo reveló Perú21— por dirigentes militantes del partido disuelto A.N.T.A.U.R.O. y de Perú Primero, de Martín Vizcarra, dijo: "Creemos que la delincuencia está afectando a los ciudadanos en general, sean estos activistas políticos o no, a empresarios; o sea, a todo el mundo nos está afectando; y creemos que todos debemos de demandar, en este caso, en nuestra primera autoridad política —que es la presidente de la República— así como al ministro del Interior y el gabinete en su conjunto, que de una vez por todos tomen medidas efectivas, ¿no?".

"Y hacer un llamado también al Poder Judicial y Ministerio Público para que se sienten todas las autoridades, todos los poderes del Estado, y (se cree) un plan estratégico único para enfrentar a la delincuencia, porque es cierto que tienes sus planes la Policía, el Poder judicial y el Ministerio Público, pero así de manera desapacible, cada uno por su lado, no se va a hacer nada en concreto. Tiene que haber un plan de los poderes del Estado, un plan único para poder enfrentar (a la inseguridad ciudadana)", concluyó.

POLITIZACIÓN DE LA PROTESTA

Perú21 reveló ayer que la nueva marcha contra la inseguridad ciudadana, programada para el jueves 6, volverá a politizarse. Y sería un escenario ideal para que algunos partidos políticos y agrupaciones radicales aprovechen la presencia de los medios de prensa para hacer propaganda con miras a las elecciones de 2026.

Uno de los organizadores de la movilización, Julio Campos, que milita en el disuelto partido A.N.T.A.U.R.O. y es vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, dijo a Perú21 que no puede prohibir a las agrupaciones políticas adherirse a la movilización o que asistan sin sus banderas ni símbolos.

“No les puedo exigir ni tampoco les puedo prohibir. Todos tenemos el derecho de alzar la voz”, señaló.

Esto quiere decir que la nueva movilización contra la inseguridad ciudadana y la extorsión, organizada por sindicatos de transportistas, volvería a politizarse.

Perú21 informó, en transmisiones de octubre y noviembre del año pasado, que la agrupación política Nuevo Perú, de Verónika Mendoza; el disuelto A.N.T.A.U.R.O.; Perú Primero, partido de Martín Vizcarra; el CNUL, vinculado al Movadef, y grupos castillistas estuvieron en aquellas movilizaciones con claras intenciones electorales y políticas.

Los días 14 y 15 de noviembre, la movilización de los transportistas intentó llegar hasta la sede de APEC para entregar su pliego de demanda a las autoridades presentes.

Como un hecho que corrobora que en esa movilización se colaron agrupaciones radicales, este diario registró a dirigentes del Fredepa de Ayacucho —vinculado al grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) y al Movadef, su brazo político— que también estuvieron en esa jornada.

Los representantes de ese grupo ligado a SL aprovecharon para pedir la libertad de su máxima dirigente Rocío Leandro, ‘camarada Cusi’.

PLIEGO DE RECLAMOS

Según Campos, el pliego de reclamos de la protesta del jueves es el mismo del año pasado: una lucha frontal contra la extorsión que sufren los transportistas formales e informales, la derogación de la ley de crimen organizado, que no se apruebe ninguna ley que tipifique el delito de terrorismo urbano y que no vuelvan a decretarse estados de emergencia porque “no han demostrado” que son una solución al problema.

SABÍA QUE

-El 78% de la población desaprueba la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, según una encuesta de Ipsos de enero último.

-Ocho de cada 10 peruanos se sienten inseguros al salir de sus casas, según otra encuesta de Ipsos de fines de 2024.

-El 80% de los transportistas paga un cupo a los extorsionadores, dijo Julio Campos.

-“Confío en que ese llamado al paro no sea escuchado por la población y mucho menos por los transportistas”, dijo el premier Gustavo Adrianzén.

