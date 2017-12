Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori: "Es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido"

El portal de investigación periodística IDL-Reporteros publicó la madrugada de este sábado los audios y sus respectivas transcripciones de lo que serían las declaraciones de Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos y brasileños en la ciudad de Curitiba.

Según la transcripción presentada por dicha web, durante las elecciones del 2011 "los empresarios y Barata tenían mucho rechazo hacia Ollanta Humala".

En medio de este contexto es que Jorge Barata conversa con el empresario Brasileño sobre la situación de Keiko Fujimori .

"No sé si hablé con Barata de 500, pero le comenté: si tú crees que tendrás un riesgo, haz una donación mayor a Keiko y se resuelve", se lee en el extracto de la citada publicación, haciendo referencia a las anotaciones de la agenda que comprometerían a la hija de Alberto Fujimori.

Según los audios publicados por IDL-Reporteros, Odebrecht no sabe si realmente se llegó a efectuar dicho pago a la lideresa de Fuerza Popular .

"No. Yo sugerí a Barata que aumentase si tenía algún problema. [...] Yo no sé si hubo la necesidad de hacer eso. No sé", aclara el empresario brasileño.

"En este caso, lo que es obvio para mi, es que él ya había dado una contribución", agrega.

Marcelo Odebrecht no descartó en ningún momento la posibilidad de que se haya entregado una contribución a la ex candidata, su partido o campaña.

"Es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido", sentencia en el audio que circula desde la madrugada del sábado.

Respecto al ex mandatario, que hoy cumple prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia, Odebrecht contó a los fiscales que para Barata "Humala era una incógnita" y que por ello dudaba en apoyar su proyecto político.

Al final de la segunda vuelta, fue Ollanta Humala quien se hizo con la presidencia del Perú.

"Barata estaba preocupado porque no quería botar dinero y apostó por una candidata [Keiko] que perdió", reconoció, según la transcripción del portal.