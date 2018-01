En la transcripción oficial de sus declaraciones del portugués al español –a la que tuvo acceso Perú21 en exclusiva–, Marcelo Odebrecht no solo se refirió en Brasil al apoyo que brindó la constructora brasileña del mismo nombre a los candidatos presidenciales en Perú. El ex mandamás de la firma no descartó que haya contribuido para las campañas congresales.

El fiscal José Domingo Pérez , quien viajó a Brasil junto con Rafael Vela (coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos), le preguntó a Odebrech t sobre el ex presidente Alan García, si en alguno de esos contactos, se le solicitó algo en cuanto a donación, contribución para las campañas.

“No, Alan García, él siempre decía que no: Mira, Barata me está apoyando, lo agradezco... ¿Sí? ¿OK?... el apoyo de ustedes. Es decir, daba a entender que lo estábamos apoyando, y entiendo que este apoyo involucraba, con seguridad, algún apoyo a la campaña, ¿correcto? No sé si directamente a la campaña de él o la campaña de congresistas de su partido”, respondió.

Odebrecht

Consultado sobre cómo explicaba que el hijo de Javier Velásquez, primer ministro del Gobierno Aprista y congresista también del gobierno de García, haya trabajado en Odebrecht Colombia.

Odebrecht replicó: “No lo sabía, pero tampoco tengo dudas. (...) En nuestra empresa existían casos de personas que eran recomendabas políticamente.

Cuando digo políticamente, no necesariamente por políticos, podía ser por un banquero, por empresarios, por un amigo o inclusive por directores internos, y a veces el hombre no era bueno y tenía uno que encontrar la manera de mantenerlo, y era lo que llamábamos un ahijado, ese sujeto está apadrinado”.

Odebrecht

Odebrecht

Odebrecht

VISITAS EN PALACIO

En el interrogatorio del 9 de noviembre, Odebrecht también se refirió al acceso que tenía a Palacio de Gobierno.

“Cuando yo iba, Barata agendaba las reuniones. Y, por lo general, las reuniones se daban en la antesala, eran en ese salón o en el despacho que había, pero normalmente era ahí, con todos los presidentes. Recuerdo que el más informal era Toledo, desde el punto de vista del lugar, pero todas las reuniones no eran reuniones, no se daban esas historias de reuniones escondidas, inclusive, varias de ellas eran comunicadas por los presidentes, como dije, no hubo ninguna reunión que recuerde así, a escondidas, no, eso no existía”.

Odebrecht

Odebrecht Odebrecht

MAMERI ES CLAVE

El ex empresario manifestó que Luiz Mameri, ex ejecutivo de Odebrecht, conocía sobre las ‘acciones’ que se tomaban en Perú.

“Mameri pactaba la actuación de Barata a través de lo que llamábamos ‘programa de acción’, él tenía un programa de acción anualmente con Jorge Barata. Él, probablemente, visitaba al Perú cada tres o cuatro meses para realizar un seguimiento de las actividades en el Perú. Mameri tuvo a Barata como la única persona que se reportaba con él en cuanto actividades del Perú hasta, probablemente, el 2011/2012”, refirió.

TENGA EN CUENTA

* Marcelo Odebrecht también reiteró que apoyó a candidatos en Perú. “Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, Keiko”.

* En reiteradas ocasiones, los citados políticos han negado haber recibido aportes.

* La Fiscalía interrogará a Barata el 27 y 28 de febrero.