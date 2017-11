La declaración que diera Marcelo Odebrecht , ex CEO de la empresa del mismo nombre, el pasado 9 de noviembre, a los fiscales peruanos en Brasil llegará a Lima aproximadamente en “dos semanas”.

En declaraciones a Perú21, Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones del Ministerio Público, informó que el documento llegará en físico a su oficina, vía autoridad central de Brasil (Ministerio de Justicia).

“Luego, la declaración de Odebrecht será traducida y transcrita por un equipo especializado de la Fiscalía y posteriormente será entregada a la Fiscalía de Lavado de Activos para que el fiscal (José Pérez, a cargo de investigar a Keiko Fujimori) lo incorpore en su pesquisa”, explicó Peña Cabrera.

Pérez investiga a Fujimori por el presunto aporte que habría recibido de la firma brasileña Odebrecht para su campaña electoral.

Una fuente vinculada a este caso explicó que, con la declaración del ex empresario, el siguiente paso en Perú será tomar la declaración de Jorge Barata –ex ejecutivo de Odebrecht en el país– con el fin de corroborar la declaración del ex mandamás de la citada constructora, quien no precisa que haya entregado dinero a la ex candidata de Fuerza Popular.

Palabra de Odebrecht

Según una fuente vinculada a este caso, durante el interrogatorio del 9 de noviembre, el encarcelado Odebrecht confirmó que las iniciales en la frase “Anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG, etc.”, hallada en su agenda, se refiere al ex presidente Alan García.

Pero también dijo que dichas iniciales aludían a la constructora Andrade Gutierrez.

En otros pasajes, el empresario rafiticó que, en 2010, le entregó 3 millones de dólares a Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala, para la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano.

Tenga en cuenta

- Tras el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, el fiscal José Pérez, a cargo de investigar a Keiko Fujimori, no descarta interrogarla.



- César Nakazaki, abogado de Humala y Nadine Heredia, dijo que la declaración de Odebrecht sobre sus patrocinados es ilegal porque el interrogatorio fue por el caso Fujimori.



- Erasmo Reyna, abogado de Alan García, indicó que si la sigla “AG” significa el nombre de su patrocinado, no constituye ilícito.