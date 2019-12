Es culpable por delitos de corrupción y ha pasado dos años y cinco meses tras las rejas. Hoy, con arresto domiciliario, Marcelo Odebrecht concedió una entrevista a O’Globo y señala que tiene “responsabilidad” por los actos cometidos a los que califica solo como “errores” y “pecados”.

Sin embargo, las investigaciones y las sentencias han determinado que Odebrecht dirigió una constructora que por varios años implementó un mecanismo corrupto para pagar coimas a funcionarios y financió ilícitamente campañas para asegurarse la adjudicación de millonarias obras en varios países, entre ellos, Perú.

Las razones de Marcelo

“En Odebrecht cometimos dos grandes pecados: la falta de transparencia en la Caja 2 y la creencia de que el fin justifica los medios”, dijo a ese medio.

Justificó la existencia de la Caja 2 o Departamento de Operaciones Estructuradas, división creada específicamente para el pago de sobornos. “Si dijera que era necesaria (la Caja 2), estaría mintiendo. Hubo empresas que correctamente no aceptaron (pagos). Pero siempre fuimos tolerantes y no faltaban motivos para justificarla porque los políticos tenían un monto máximo de dinero para recibir en sus campañas o no querían figurar recibiendo demasiado dinero de una empresa con intereses en la región o cuyos proyectos defendieron”, acotó.

Sobre los millonarios montos desembolsados por la Caja 2, Odebrecht los minimizó indicando que representaban menos del 1% de sus ingresos.

“No seamos hipócritas, era bastante común en el mundo de los negocios que las empresas tuvieran hasta el 1% de ingresos para pagos no contabilizados”, dijo.

En otro punto, señaló que esta división no existía como tal y que los pagos no declarados eran realizados por ejecutivos que fueron identificados por un programa de la compañía para ocultar su verdadera función. Fueron ellos mismos los que se autodenominaron responsables de operaciones estructuradas, aseveró. “Eso es folclor. La realidad es menos espectacular”, sentenció.

Lava Jato y la quiebra

Odebrecht también expresó que la operación Lava Jato “fue el detonante” de la quiebra que hoy afronta la compañía. “No sabíamos cómo conducir ese tema. La quiebra fue por manipulaciones internas, no solo por Lava Jato”, agregó.

También culpó de este quiebre a la difusión del acuerdo de colaboración con EE.UU.

“Había intereses dentro de Odebrecht y Braskem de personas que sabían que serían expuestas si se realizaban investigaciones independientes. Tras la difusión del acuerdo, nuestros empleados corrieron un gran riesgo. Perdimos entre US$5 y US$10 mil millones en activos. Sufrimos ejecuciones hipotecarias, intervenciones, bloqueos. No pudimos negociar un acuerdo de manera normal. Si no hubiera sucedido, Odebrecht estaría vivo hoy”, aseveró al medio brasileño.

Sabía que

Odebrecht fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción activa, lavado y asociación ilícita. Salió de la cárcel debido a un acuerdo de colaboración.

Tenía una fortuna de más de 3,600 millones de dólares. Era el noveno brasileño más rico, según la revista Forbes.

Odebrecht dijo que desde los 80, “incluso antes de que trabaje como practicante”, se realizaban pagos no contabilizados en la firma.