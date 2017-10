Marcelo Odebrecht contestará 48 preguntas de fiscal

El pliego interrogatorio que preparó el fiscal José Pérez para formularle —el próximo 9 de noviembre en la ciudad brasileña de Curitiba— a Marcelo Odebrecht consta de 48 preguntas.

Así informaron fuentes de Perú21 en el Ministerio Público, quienes señalaron que las interrogantes apuntan a esclarecer, principalmente, si la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió algún aporte de la empresa brasileña para su campaña electoral.

Las consultas se sustentan en la anotación hallada en el celular de Odebrecht, en la que se hace referencia a Fujimori con la frase “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

Pero el número de preguntas puede aumentar si el fiscal Pérez quiere aclarar alguna declaración que surja durante el encuentro con el ex ejecutivo brasileño, actualmente preso.

En reiteradas oportunidades, en redes sociales y ante la comisión Lava Jato, la lideresa fujimorista negó haber recibido algún abono de la firma brasileña.

"AG" también cuenta

Las mismas fuentes precisaron que en el pliego también fueron incluidas interrogantes sobre la sigla “AG” que aparece en la misma anotación.

“Anuncio Kuntur agora bom para Peru/AG” es la frase textual en la que se incluyen ambas letras.

Al conocer de ello, y al coincidir con las iniciales de su nombre, el ex presidente Alan García negó cualquier vinculación con las agendas de Odebrecht.

“Anuncio Kuntur agora bom para Peru/AG, etc Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex: Venez) Humala? Peru (gas como oportunidade de aproximacao/alinhamento vs farm out PB)” es la anotación completa. Las fuentes indicaron que el fiscal podrá consultar a Odebrecht por el ex presidente Ollanta Humala si así lo cree conveniente.

Tenga en cuenta

- En una última entrevista a Perú21, el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera, indicó que si Odebrecht menciona a otro personaje, la Fiscalía podrá “ampliar su investigación”.



- Pérez investiga a Keiko Fujimori para aclarar si recibió aportes ilegales.