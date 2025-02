Manuela Ramos denunciará a Rafael López Aliaga por decir que "robaron un millón de dólares "de USAID

Tras las graves acusaciones realizadas ayer por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra la ONG Manuela Ramos, la respuesta de la organización no se hizo esperar.

El burgomaestre aseguro que la ONG feminista habría sido parte de los beneficiarios de USAID y aseguró que esta le "ha robado" al pueblo peruano.

"Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió", afirmó a Canal N.

Según López Aliaga, ese millón de dólares se habría usado para pagar planillas y no para ayudar a los "necesitados".

"ES ABSOLUTAMENTE FALSO"

"Todo lo que el Señor Lopez Aliaga ha dicho en varias entrevistas es absolutamente falso. Vamos a proceder legalmente. Denunciamos la campaña de desinformación, acoso y persecución emprendida por sectores que no quieren que sigamos luchando por la igualdad y la no discriminación", aseveró Manuela Ramos en un comunicado difundido en X.



"Denunciamos la persecución a las organizaciones que trabajamos por la igualdad y la no discriminación", subraya Manuela Ramos.

SOBRE LOS FONDOS

En un comunicado más extenso, Manuela Ramos indicó que tenía "la certeza de que estas acciones responden a una campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país".

Respecto a los recursos de la cooperación internacional, Manuela Ramos indicó que anualmente reportan la distribución de los fondos a instancias como el Ministerio de Trabajo, la SUNAT y la Superintendencia de Lavado de Activos, entre otras: "Todo ello guiado por nuestros principios de transparencia".

#Comunicado Ante el reciente ataque orquestado por algunas personas y medios de comunicación, queremos expresar nuestro rechazo a la información difundida y distorsionada sobre nuestra organización. Tenemos la certeza de que estas acciones responden a una campaña en contra de… pic.twitter.com/mlGW84uSre — Manuela Ramos #JuntasSinMiedo (@ManuelaRamos) February 6, 2025

