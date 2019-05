Manuel Velarde: “Los peajes deben volver al Estado”

¿Qué debemos hacer con los peajes?

-Van más de dos semanas desde que se conocieron las declaraciones de Susana Villarán y todos los limeños seguimos pagando peajes sabiendo que su origen es la corrupción y la componenda. Los limeños no solo tienen que ver a los responsables tras las rejas, sino también recibir un resarcimiento por este abuso e injusticia que han causado los peajes en la vida diaria. 

Pero los peajes ahora están en manos de otras empresas. ¿Cómo podríamos eliminar los peajes?

-Yo dije en la última campaña que los peajes debían ser expropiados, que regresen al Estado.

 ¿Eso no es ilegal?

-Eso es un acto de Estado válido, legal, democrático y no es estatismo. Es revertir una situación que ha creado muchos problemas. Se trata de un acto político.

Nos podrían denunciar ante el CIADI.

-Dudo que un árbitro internacional, de prestigio, sabiendo cómo se han generado estos contratos, reconozca algún tipo de derecho a las empresas originales y actuales.

¿Renegociar los peajes no sería más viable?

-No creo que eso suceda. El modelo de carreteras que cruzan ciudades es inviable. Ha fracasado. Yo no haría una nueva concesión y no veo a otra empresa que quiera administrar y operar una autopista en adelante.