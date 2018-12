Manuel Velarde: “Luis Castañeda dejó mal a la ciudad” [ANÁLISIS]

No me sorprenden los niveles de desaprobación a los que llega Luis Castañeda. Dejó mal a la ciudad, no ejecutó ningún tipo de proyecto o iniciativa que haya hecho que los limeños vivan mejor.

Durante su periodo solo se ejecutaron obras que hoy están inconclusas. Es cierto que hizo una suerte de alameda en al avenida 28 de Julio, pero es evidente que no tiene un objetivo. No se consolidó como un espacio público porque no le aporta beneficio al ciudadano, no tiene alma ni espíritu. Toda esa obra es cemento y pasto falso.

En realidad, nadie sabe en qué condiciones deja Castañeda a la ciudad porque su administración se caracterizó por la falta de transparencia. Nunca supimos cómo se usaban nuestros recursos en los proyectos y concesiones.

No quedó clara la inversión en el by-pass de 28 de Julio. Tan mal ha dejado a la capital que la gente cree que el siguiente alcalde lo hará mejor y considera que este cambio es positivo.