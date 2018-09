Manuel Velarde y un K.O a Luis Castañeda Pardo [VIDEO]

Esta mañana, los candidatos al sillón municipal, Manuel Velarde y Luis Castañeda Pardo , se presentaron en Canal N para participar de un debate. Entre propuestas y ataques, se llevó a cabo un intenso momento entre ambos.

Mientras Manuel Velarde, candidato de Siempre Unidos, exponía sus propuestas sobre combatir la corrupción en los gobiernos locales, Luis Castañeda Pardo le pidió dar mayor detalle.

El candidato de Solidaridad Nacional le cuestionó que no haya precisado propuestas reales y concretas. "Eso no combate la corrupción, no tienen asidero dijo".

-¿Qué cosa realmente vas a hacer para cambiar la corrupción, que es endémica?, preguntó Castañeda Pardo a Velarde.

"Voy a investigar a tu papá, eso es algo concreto que voy a hacer", respondió el candidato de Siempre Unidos dejando en silencio el set y haciendo referencia a Luis Castañeda Lossio, alcalde de la ciudad.

Al profundizar en su respuesta, Velarde indicó que "hay contratos que no están claros, hay manejos que no están claro. Esa es la prueba más concreta que necesita la población para saber que lo voy a hacer. Lo que ha estado pasando en nuestra ciudad es inadmisible".

Debate entre Castañeda y Velarde. (Canal N)

Actualmente Luis Castañeda Pardo ocupa el cuarto lugar en la preferencia de voto (con tarjeta de fotos), según GFK, con 4.6%. Por otro lado, Velarde alcanza el décimo puesto con 2,5%.