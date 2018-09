Manuel Velarde: ‘No creo en obras emblemáticas’

Sorteando el caótico tráfico de la capital, Manuel Velarde , candidato a la Alcaldía de Lima de Siempre Unidos, llega a la entrevista con Perú21 en bicicleta. Desde la alameda de la Av. 28 de Julio, se compromete a llevar adelante una serie de medidas de ser elegido autoridad, el 7 de octubre. Pedirá que lo vaquen del cargo si falta a su palabra.

¿Qué propone para que los ciudadanos se animen a usar bicicleta?

Yo voy a construir la red más moderna e increíble de ciclovías en nuestra ciudad, la mejor de Sudamérica. Para mí, el tema de la bicicleta es importantísimo, la mayor cantidad de usuarios está en SJL, seguido por SMP y Los Olivos; pero hoy día los ciclistas no tienen ningún tipo de facilidad, no hay ningún tipo de infraestructura y siempre están expuestos a los peligros y a tener accidentes. Yo quiero que esa red de ciclovías ayude a los jóvenes a transitar dentro de nuestra ciudad de manera ecológica, sana y barata.

Decía usted que los distritos donde hay más usuarios de bicicletas son SJL, SMP y Los Olivos. En San Isidro, ¿qué se hizo en este tema si no lidera este ranking?

Hemos construido más kilómetros de ciclovías. Cuando yo entré, había 8 km, hoy tenemos 25 km. Tenemos estacionamiento para bicicletas, que antes no existía, y todo un proceso de sensibilización.

En estos tiempos, vemos que las autoridades crean nuevos carriles para autos buscando aliviar el tráfico. Usted, más bien, pretende quitar carriles para que por ahí circulen bicicletas.

Hoy, el 85% de los viajes que realiza nuestra población en Lima se hace en un transporte público de muy malas condiciones. Yo quiero mejorar el transporte público dándole carriles exclusivos, dándole ola verde, reparando y construyendo paraderos, y cambiando las unidades por otras de mayor capacidad, más modernas y más cómodas para que los viajes sean seguros.

¿Y los carriles exclusivos para bicicletas?

Primero, poner carriles para el sistema de buses, porque ahí es donde se transporta la mayoría de la población limeña. Y, por otro lado, complementar todo esto con lo de la bicicleta.

¿Cuál es la solución para los limeños que viven en los cerros, que no se benefician con el uso de la bicicleta?

Ahí se tiene que trabajar un sistema de veredas, un sistema peatonal, para que las personas que viven en lo más alejado de un punto de alimentación tengan acceso a todo el sistema. Hoy tenemos los buses, mototaxis, el ciclista, el peatón, el taxi, el colectivo, todo eso debe tener un ordenamiento operativo.

Manuel Velarde: ‘No creo en obras emblemáticas’

¿Qué propone para combatir la inseguridad?

En los primeros 100 días de mi gobierno, voy a recuperar los 50 sitios más peligrosos de nuestra ciudad.

¿Los tiene identificados?

Por supuesto, están en Ate, SJL, VMT, SMP, Independencia, y trabajando conjuntamente con la Policía los vamos a recuperar con mejor iluminación, los vamos a limpiar porque usualmente están llenos de basura y vamos a ponerle vigilancia; es decir, vamos a instalar cámaras en esos sitios. Segundo, vamos a implementar un programa de reinserción social laboral para esos 250 mil jóvenes que hoy día están en pandillas.

¿En qué trabajarían?

Mira, hoy día a la ciudad le falta casi todo. Entonces, nosotros vamos a tener estas pequeñas obras en los barrios, en los vecindarios, para la mejora de las veredas, de las áreas verdes. Ahí van a trabajar, no para la delincuencia, sino para su propia comunidad.

¿Cuántas cámaras de videovigilancia faltan?

Las cámaras son importantes, pero lo que hay que tener es una estrategia centralizada. Yo voy a crear el Observatorio de Seguridad Ciudadana Metropolitano, que será liderado por el alcalde metropolitano para el análisis del mapa del delito de todo Lima. En San Isidro lo hemos hecho y hoy, lo dicen las cifras oficiales, es el distrito más seguro del país.

Usted tocó el tema de la basura. ¿Ha identificado en cuántos puntos hay montículos de basura?

Lima tiene que ser una ciudad limpia y verde. Yo tengo un proyecto de ley que vamos a presentar inmediatamente asumamos el gobierno, que hace que se redistribuyan los recursos del gobierno central que no han sido gastados a todos los distritos de Lima y a muchas zonas provinciales en el país para que sean invertidos en un mejor servicio de recojo de basura y en seguridad ciudadana.

¿Ya tiene lista la propuesta?

Sí, y la vamos a presentar el primer día que asumamos la municipalidad.

Castañeda presenta el by-pass de la Av. 28 de Julio como obra emblemática. ¿Cuál será su gran obra?

Yo no creo en obras emblemáticas. Eso ha hecho que los recursos se concentren en muy pocos sitios de la ciudad y no beneficien a las grandes mayorías. Yo creo en las obras de bajo presupuesto, pero de gran impacto, contrario a Castañeda.

¿Cuál es su relación con el partido Siempre Unidos?

Esta candidatura es producto de una convocatoria ciudadana que hice. (...) Hoy lo que tenemos es un gran frente.

¿Entonces no tiene ninguna relación con el partido?

Yo soy independiente. Y quería mencionar que cuando yo recorro Lima, veo que la gente ya no cree. Yo les digo que no soy igual a todos. Yo voy a cumplir mis promesas de campaña: la recuperación de los 50 sitios más peligrosos, la creación de 50 mil nuevos puestos de trabajo y cero a la corrupción, pero si no cumplo en mi primer año como alcalde de Lima, yo me voy, renuncio.

¿Podría renunciar?

Es un proceso de vacancia donde mis regidores, ante el incumplimiento de mis promesas, me van a vacar. Ese es el compromiso.

FICHA:

* Según la hoja de vida que entregó al JNE, Manuel Velarde es abogado de la PUCP. Tiene una maestría en leyes de la King’s College de Londres, Inglaterra.

* Fue militante del PPC hasta junio de 2017. Actualmente, es el alcalde del distrito de San Isidro. En 2010 postuló sin éxito a esta misma jurisdicción con Independientes de Acción. Ahora es candidato a la Alcaldía de Lima de Siempre Unidos, agrupación que preside Felipe Castillo.

