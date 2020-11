El congresista Rennán Espinoza (No Agrupados) aseguró que tanto el presidente Manuel Merino como el jefe del Gabinete Ministerial, Ántero Flores-Aráoz, no renunciarán a sus cargos pese a las protestas que el sábado dejaron al menos dos muertos.

En América TV, señaló que inicialmente Merino de Lama pensó en renunciar y que de eso se enteró por un asesor, pero por sugerencia de algunos ministros durante la reunión que sostuvo con ellos, decidió permanecer en el cargo pese a la crisis política.

“Espera que el Congreso lo saque. Consideran que no son responsables de lo que ha pasado, que es un tema menor, un tema policial y que hay infiltrados de Sendero”, indicó el legislador.

En ese sentido, refirió que desde el Poder Ejecutivo consideran que lo ocurrido en la segunda marcha nacional se soluciona con la salida del ministro del Interior, Gastón Rodríguez.

Al parecer el consejo pesó más que la dignidad. https://t.co/GJ8vtQf5q3 — Rennan Espinoza (@rennanespinoza) November 15, 2020

Asimismo, consideró “deplorable” que dichos ministros le hayan aconsejado a Merino no renunciar, pese a la oposición de la población, por lo que exhortó al mandatario a “reflexionar” sobre la actual situación que vive el país.

“Yo lo exhorto a que piense en su familia, en sus hijas, en su esposa. Esto se le fue de la mano hace bastantes días. El cargo le quedó demasiado grande, no hay reacción política, no hay decencia, no hay reparo por la vida de las personas, no hay respeto por la población y se siguen aferrando al cargo”, acotó.

“Si la población no te quiere, ¿qué esperas para irte?”, se preguntó Espinoza, quien indicó que de no renunciar Manuel Merino, se irá por una vacancia tras la renuncia de los demás integrantes de la Mesa Directiva del Congreso.

“Sería el más tedioso porque hay plazos que cumplir. Eso sería terrible. Sería peor, la gente reclamaría día a día”, acotó.

