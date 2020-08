El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, salió al frente de las numerosas y fundamentadas críticas a la ley aprobada por el Parlamento que autoriza la devolución de aportes realizados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a razón de un pago único de 4,300 soles para millones de aportantes y 930 soles a miles de jubilados.

Desde Piura, donde realiza actividades correspondientes a la semana de representación, el titular del Legislativo justificó la medida alegando que el Estado tiene una “deuda social que el Congreso ha legitimado” y por la cual está obligado a devolver los aportes ONP.

“Por derecho el Estado tiene que hallar una fórmula. No puede salir a decir: ‘no hay plata', tiene que encontrar la fórmula. Es inconsecuente decir (que) no hay plata para darle a estas personas que aportaron, a las que les hicieron los descuentos y que nunca recibieron absolutamente nada. (...) Que el Estado simplemente diga no hay plata, hacer perro muerto, eso no puede ser”, indicó.

Anticipándose al recurso que planteará el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar la inconstitucionalidad de la referida norma, Merino aseguró que llegado el momento el Congreso irá por la insistencia”.

“La ley será observada y nosotros iremos a la insistencia. Seguramente la llevarán al Tribunal Constitucional pero estamos demostrando al señor presidente y a los altos funcionarios que tenemos que reordenar nuestro país, tenemos que administrar mejor el país y eso es lo que todos pedimos”, señaló.

Según el legislador acciopopulista, el Congreso está actuando en forma acertada y afinando el camino para el próximo gobierno. “Por lo menos debemos dejar las cosas arregladas para que la población sienta que tiene un Congreso disperso, de varios grupos políticos, pero pensando en el Perú más que independientemente”, sostuvo.

En ese contexto, el presidente del Congreso lamentó también la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de la ley que suspendía el cobro de peajes durante la pandemia.

“Lamentablemente los contratos que se han venido haciendo ha sido nefastos, trampeados en contra de la población, por lo que el congreso dictaminó esa norma. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado una respuesta negativa a la acción que se hizo”, remarcó.

En esa línea, descartó que haya un enfrentamiento del Congreso con el Ejecutivo y aseguró que, por el contrario, ha habido una disposición del Parlamento a colaborar con el régimen de Martín Vizcarra para que las cosas puedan cambiar.

“Al contrario, si ustedes ven la aprobación del retiro de fondos de las AFPs, una devolución que permitió inyectar en todos los peruanos más de 20 mil millones de soles, han cobrado la plata de sus ahorros, no es plata del Estado; la normatividad que hemos venido dando está en esa línea, aquí no hay ningún enfrentamiento” subrayó.

