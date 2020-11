El presidente del Congreso, Manuel Merino, envió un oficio a Martín Vizcarra para notificarle que la fecha en la cual se realizará el pleno para debatir la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra será el lunes 9 de noviembre.

El documento, que tiene como fecha de redacción el 2 de noviembre, fue recibido por el despacho presidencial a las 9 a.m. de hoy, martes 3 de noviembre, y señala que el pleno del Congreso aprobó admitir la moción de vacancia e invitarlo para que asista a la siguiente sesión que será el lunes 9 a las 10 a.m.

“De conformidad con lo previsto en el inciso C) del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, durante el desarrollo de la sesión usted podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un letrado, por un total de sesenta (60) minutos”, indica el documento.

El oficio fue enviado luego que el pleno aprobara por mayoría, con 60 votos a favor, que se admita a debate la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Martín Vizcarra, justificado en los testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que acusan al mandatario de haber recibido coimas como gobernador regional de Moquegua.

Cabe recordar que esta mañana, en declaraciones desde Lambayeque, Martín Vizcarra aseguró que responderá ante el pleno por las acusaciones en su contra y por esta nueva moción de vacancia, pero exhortó que la fecha no sea la próxima semana, sino que se realice este jueves o viernes para poder “dar vuelta a la página”.

“Pido una cosa al Congreso, con todo respeto. Que no nos tenga la incertidumbre paralizando al país por más tiempo. La propia norma dice que, a partir del tercer día de aprobada la admisión, pueden citar al presidente. Pido respetuosamente al presidente (Manuel Merino), a la Junta de Portavoces y a las bancadas del Congreso, cítenme en el término de la distancia. No dejemos pasar más tiempo, puedo ir el jueves mismo, el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre”, indicó el mandatario.

