Manuel Merino es cuidadoso cuando se le pregunta si se siente cómodo compartiendo con congresistas que tienen sentencias y denuncias constitucionales a cuestas. Como presidente del Congreso, sin embargo, tiene claro que es urgente aplicar mayores filtros a los candidatos de 2021 y evitar repetir, una vez más, la misma historia de desprestigio institucional.

¿Cómo fue la reunión con el premier Cateriano?

Ha sido una buena reunión, amplia, franca; hemos hecho un análisis de las cosas que han sucedido, críticas constructivas en el marco de esta nueva responsabilidad que va a tener Cateriano, que puede, de repente, enmendar no los errores, sino la falta de acción que se estaba dando en el caso del premier anterior.

¿Hubo inacción del gabinete Zeballos?

Creo que les faltó más carácter a sus ministros. (...) Los ministros que lo acompañaron en este tema del coronavirus, como el de Salud, si bien podía tener experiencia en el tema de pandemias, las reuniones que sostenía con los gobiernos regionales no estaban articuladas. Yo espero que, en esta oportunidad, Cateriano, que tiene experiencia, haga una mayor articulación con gobiernos regionales y locales y el gobierno central.

Él ha señalado que no es momento de interpelar a los ministros y hay todavía tres pedidos pendientes. ¿Se van a postergar hasta después del 28 de julio?

Yo comparto con el premier, pero tiene que entender que las deficiencias que ha tenido el gabinete anterior han motivado esas interpelaciones. A pedido de la Mesa se han venido postergando, ya tienen más de 20 días en el Congreso y, por acuerdo con los portavoces, se escogió tres de las siete que había; eso continúa su proceso, hay que hacer algunos acuerdos. El problema legal que entrampa eso es que hay varias mociones importantes que no se pueden tocar mientras no se vean las de las interpelaciones.

"Creo que les faltó más carácter a sus ministros de Zeballos", declara Merino.

¿Se atenderá su pedido para que el Pleno reciba al gabinete el 23 de julio para el voto de confianza?

Nosotros tenemos programada una sesión en Arequipa. El lunes tenemos Consejo Directivo y el martes Junta de Portavoces, ahí podremos definir. El premier ha enviado un documento pidiendo ver la posibilidad de estar en el Parlamento antes del 28 de julio (...). Mire la diferencia con Vicente Zeballos, que alargaba el tema de estar en el Congreso y Cateriano lo apresura. Eso es positivo. Esperemos que podamos llegar a acuerdos y tenerlo lo antes posible. La utilidad de que el presidente del Consejo esté en el Pleno es que podría suceder que, luego de escucharlo, los congresistas retiren sus firmas de las mociones que aún no han sido procesadas, como la del MEF y Agricultura, con lo cual automáticamente ya no se procesan. En el caso de la de Educación, que ya ha sido leída, tiene que seguir su procedimiento.

Esta semana realizarán un Pleno desde Arequipa, que es una de las regiones más golpeadas por la pandemia por la inacción de su gobernador regional.

Así es. Es una de las zonas más golpeadas y más desbordadas. Como hicimos en La Libertad, aprovecharemos para recibir a los gremios y autoridades para saber in situ lo que está ocurriendo y dar aportes mucho más certeros al Ejecutivo.

¿Qué esperan lograr con un gobierno regional que tiene a su cargo esta tarea y hasta ahora no actúa como debería?

Nosotros le dimos las facultades al presidente de la República para que el Ministerio de Salud tenga la posibilidad de actuar y asumir el rectorado en las regiones donde no hay un buen manejo. Sin embargo, esa norma fue observada, el presidente no la creyó conveniente. El gobernador regional nos tiene que decir cómo está actuando y si hay alguna traba burocrática.

¿Cómo evalúa la gestión del gobierno frente a la pandemia? ¿Qué es lo que reclamaría? ¿Qué es lo que no ha hecho?

Ha faltado más articulación entre los tres niveles de gobierno, ha debido darse más participación a los municipios, el problema de los bonos –que debió estar preparado para que la gente no se hacine en los bancos–, no haber dotado de una fábrica de oxígeno a cada región pese a que no era un problema nuevo; no ha habido prevención, no hubo una respuesta rápida, y eso es lo que nos está costando ahora muchas muertes.

¿Hay alguna responsabilidad de Pilar Mazzetti considerando que ella era jefa del Comando COVID?

La he acompañado a Tumbes y Piura. Ella tenía toda la voluntad, pero no tenía mando, el mando lo tenía el ministro; era una funcionaria con la mejor actitud, pero no había norma que le permita hacer que el comando nacional funcione como sucede hoy.

¿Tres denuncias constitucionales contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, no son suficientes para retirarlo de la conducción de un grupo que investiga casos que alcanzan, incluso, al presidente de la República?

Las presidencias de las comisiones son acuerdos políticos, es una distribución proporcional de acuerdo al número de congresistas. (…) Todos los congresistas electos tienen los mismos derechos, no puedes limitarle a un parlamentario por una irresponsabilidad que han tenido el Poder Judicial y el Ministerio Público de haber demorado tres o cuatro años un proceso de investigación o de denuncia.

"Yo, como presidente, tengo que sentirme cómodo con mis 130 parlamentarios. De los problemas individuales que pudieran tener no podría dar una opinión porque son temas personales", declara Merino.

¿Se siente cómodo con Alarcón en el Parlamento?

Yo, como presidente, tengo que sentirme cómodo con mis 130 parlamentarios. De los problemas individuales que pudieran tener no podría dar una opinión porque son temas personales que ellos tendrían que responder.

Pero dejan de ser personales desde el momento que involucran a la institución. Son personas cuestionadas con graves denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito…

Pero están en investigación. Mientras el señor no esté sentenciado, no podríamos adelantar opinión en lo que corresponde a las limitaciones que podríamos darle como persona o congresista.

Con mejores filtros, muchos de los que comparten escaño con Ud. no estarían ahí.

Si tuviéramos mejores filtros, naturalmente no estarían ahí porque tienen sentencia en primera instancia. Lo que hemos tenido en el Congreso, desde hace 40 años, es 1,540 parlamentarios electos y 74 han sido solicitados para levantarles la inmunidad parlamentaria por juicios pendientes anteriores a ser electos o por acciones que sobrepasan la naturaleza de lo que puede hacer un parlamentario.

En el tema de impedimentos hay quienes tienen un juego propio. Daniel Urresti y su bloque aprobaron la reforma en primera votación, cambiaron de postura y, sabiendo que no había los votos, pidieron segunda votación.

Tendríamos que preguntarle al general Urresti qué ha sucedido, por qué cambió de opinión. Su bancada votó a favor y aprobamos la reforma con 110 votos en una primera votación.

Ud. ha dicho que se tiene que sentir cómodo con sus colegas como titular del Congreso. Como congresista de AP, ¿se siente bien compartiendo con personas sentenciadas, con denuncias constitucionales o que legislan en función de sus intereses personales?

Esa pregunta está un poco difícil, pero es fácil de contestarla. Yo diría que nos sentiríamos mucho más cómodos no teniendo personas con sentencias en primera instancia, pero la realidad (…) nos hace compartir situaciones que definitivamente… Lo que tenemos que decir es que la justicia y el Ministerio Público tienen que actuar más rápido. No es posible que (en el caso de) una persona investigada, que tiene visibles situaciones de corrupción, se demoren cuatro, cinco o siete años. Eso hace parecer que se ha tenido que esperar a que salga electa para procesarla y hacer lo que debió haberse hecho cuando no era autoridad. Ahí tenemos que exhortar al Poder Judicial y al Ministerio Público, (pedir) una actitud mucho más agresiva en los procesos que tienen pendientes.

¿Y dónde está la responsabilidad de los partidos que sabían que llevaban esa clase de gente en sus listas?

Lamentablemente, las normas establecidas en ese momento permitían eso. Nadie está libre de una situación así. De repente en su momento no se supo y se conoció posterior a la elección; esos filtros hay que mejorarlos para no tener situaciones de esa naturaleza.

¿A quién le responde la bancada de AP?

La bancada responde a la conciencia de cada parlamentario. Acción Popular no es un partido que impone, sino que respeta la decisiones que toman sus congresistas.

Mesías Guevara, presidente del partido, dijo que la victoria de AP de 2020 podía convertirse en su derrota de 2021. ¿No es un riesgo latente con esas votaciones divididas y el apoyo a normas populistas?

No comparto eso porque dependería de la gestión que haga el señor Mesías Guevara para tener éxito y victoria en el partido. Yo creo que no. Las responsabilidades son individuales y lo que más fortalece a AP es la decencia, la ética y la moral más allá de lo que podamos configurar como autoridades partidarias. Deberíamos tener un respeto al partido y ayudar a fortalecerlo para ser una posibilidad en 2021.

¿Con quién coordina el bloque dado que subsiste una discrepancia interna sobre la dirigencia que encabeza Mesías Guevara?

Tenemos un presidente que es el exparlamentario Mesías Guevara, que tiene un mandato vencido pero sigue asumiendo la función porque así lo estima el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras no tengamos elecciones, él sigue siendo el presidente.

¿Le interesa presidir AP?

No he pensado postular a la presidencia ni a la secretaría nacional, pero, como militante del partido, tengo que apoyar que haya una renovación de su dirigencia. Estamos acéfalos, nuestro partido tiene que fortalecerse.

Datos:

- Manuel Merino es militante de Acción Popular, tumbesino y en este, su tercer periodo congresal, fue elegido titular del Parlamento, cargo que ejercerá hasta julio de 2021.

-“Este Parlamento se ha atrevido a hacer lo que ningún otro Congreso ha hecho; tenemos que buscar consensos porque tener nueve bancadas es realmente difícil”.

- Sobre la posibilidad de tentar una reelección en 2026, responde: “Lo veo un poco difícil. Ya estaremos en el balcón viendo a los nuevos jóvenes y a los nuevos líderes de nuestro partido, Acción Popular”.

VIDEO RECOMENDADO:

Forsyth, Del Solar y Urresti: Los tres 'presidenciables' en julio 2020