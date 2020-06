El presidente del Congreso, Manuel Merino, aseguró este martes que no existen blindajes en ese poder del Estado y cuestionó que se haya hecho “una falsa alarma” respecto a lo sucedido este lunes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que rechazó revisar las decisiones adoptadas por ese mismo grupo de trabajo en el anterior Parlamento disuelto respecto del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

El titular del Legislativo dijo que no se siente preocupado por esta decisión y precisó que lo ocurrido fue parte de un “procedimiento formal” en el subgrupo de trabajo a cargo de su colega de bancada Luis Roel Alva.

“Lo que pasa es que se está haciendo una falsa alarma (sobre el tema de Pedro Chávarry). Yo he conversado con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Luis Roel, y lo que él está haciendo es el procedimiento formal que corresponde”, sostuvo en diálogo con Radio Nacional.

“Creo que hay que esperar con calma, en las redes (...) se ha puesto en alerta algo que no existe. En este periodo parlamentario no hay blindaje, en absoluto; no hay de qué preocuparnos”, señaló.

El último lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento decidió continuar con el trámite de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry por la irrupción en oficinas del Ministerio Público que fueron lacradas a inicios del año pasado.

Sin embargo, la medida establece que el proceso seguirá por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años; luego que se desestimara un pedido para revisar las decisiones del periodo anterior que archivaron otros posibles delitos.

Proyectos sobre congelamiento de deudas

En otro momento, Manuel Merino se refirió a las iniciativas legislativas que proponen congelar deudas bancarias y aseguró que este proyecto aún no ha sido dictaminado y por el momento “no hay nada” que indique este será puesto en la agenda del Pleno esta semana.

“El tema del congelamiento de deudas está en comisión, todavía no ha sido dictaminado. Falta el dictamen de la Comisión de Economía y de la Comisión de Defensa del Consumidor. Tengo entendido que se está invitando a expertos para recoger opiniones, luego de eso tendrán que opinar y después nosotros tendremos que ver el momento en el que se tendrá que agendar, pero por el momento no hay absolutamente nada relacionado a la agenda con este tema”, manifestó.

Explicó, en esa línea, que la Mesa Directiva tiene programada una reunión con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, con un representante del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros para conversar sobre este tema específico.