El congresista de Acción Popular, Manuel Merino, quien asumió fugazmente la Presidencia de la República, afirmó que con la vacancia presidencial de Martín Vizcarra el país “se libró de un parásito que traicionó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y y a Keiko Fujimori”,

“Creo que el Perú se ha librado de un parásito que era un traicionero porque traicionó a PPK (Pedro Pablo Kuczynski), traicionó a la Keiko [Fujimori] y traicionó al Perú y eso ha sido lo mejor que nos ha podido suceder”, declaró desde Tumbes a Canal N.

“El Perú ha tenido la gran suerte de que gracias a este Congreso, en un periodo corto tomó la decisión valiente de vacar a un corrupto y coimero. De eso el Perú tiene que estar tranquilo”, añadió en su afán de justificar la crisis política desatada en noviembre pasado.

Manuel Merino descartó, asimismo, que el proceso de vacancia contra Martín Vizcarra haya retrasado la compra de vacunas contra el COVID-19, y le pidió al exmandatario “dejar de mentirle al país”.

“Él [Martín Vizcarra] solicitaba de carácter obligatorio la votación de la vacuna y en el Congreso se vota y se observa y se indica que no podía hacerse copartícipe el Parlamento nacional, eso se aprobó en primera votación y recién se ha votado el 11 de diciembre. Él no puede echarle la responsabilidad al Congreso”, explicó.

“Nuevamente le vuelve a mentir al país y hay que rechazar esas actitudes de mentira tras mentira”, agregó.

Merino sobre Vizcarra: "El Perú se libró de un parásito que traicionó a PPK y a Keiko"

Durante su visita a Tumbes por la semana de representación, Manuel Merino agregó que no existe “ninguna diferencia” entre él y el presidente Francisco Sagasti y sugirió que se le ha tratado de forma diferente debido a que es provinciano.

“No podemos permitir que nos tomen como ciudadanos de segundo o de tercer nivel. Todos somos iguales, los de Lima, los de provincia somos iguales. Aquí no pueden haber diferencias sociales [...] ¿Por qué era un provinciano no debía estar en la presidencia? ¿Qué diferencia tiene el señor Sagasti con el señor Merino? No hay ninguna diferencia”, manifestó en una actividad que realizó en Tumbes en el marco de la semana de representación.

El también expresidente del Congreso consideró que los miembros del Gobierno de Martín Vizcarra no permitieron “que las cosas democráticamente se lleven” durante su breve gestión en el Ejecutivo y aseveró que dicho accionar debe ser considerado “traición a la patria”.

“No han permitido que las cosas democráticamente se lleven, hay que denunciarlos por traición a la patria porque cuando llegamos a Palacio no había nadie en Palacio, solamente el secretario y cuando vino el presidente del Consejo de Ministros (Ántero Flores-Aráoz) no había nadie en la PCM, eso es traición a la patria”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Manuel Merino en Tumbes