El presidente del Congreso, Manuel Merino, aseguró este miércoles que la denuncia presentada en su contra por el parlamentario Jim Alí Mamani (Unión por el Perú) ante la Comisión de Ética por presunta vulneración del Reglamento Interno del Legislativo “no tiene ningún absoluto sentido”.

El titular del Parlamento dijo que Mamani desconoce cómo funciona “la hermenéutica parlamentaria” y explicó que “no es decisión de presidente del Legislativo” colocar un proyecto de ley en la agenda del Pleno.

“No es una decisión del presidente poner [un proyecto] en agenda. Esa misma respuesta hace caer el tema del congresista [Jim Alí Mamani] que ha puesto una denuncia en la Comisión de [Ética] que no tiene ningún absoluto sentido, entonces, creo que no merece siquiera respuesta”, sostuvo Merino en una conferencia de prensa.

Este martes, el congresista de Unión por el Perú presentó una denuncia contra el titular del Legislativo, Manuel Merino de Lama, ante la Comisión de Ética Parlamentaria por la demora en el debate en el Pleno del dictamen que autoriza el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Según el documento, Merino habría cometido “presuntas faltas éticas” y estaría vulnerando los artículos 31-A y 32 del reglamento del Congreso.

“Lo que tenemos que pedirle al congresista es que sepa cómo se instrumenta y cómo es la hermenéutica parlamentaria. No es decisión del presidente y esa es la equivocación que ha habido, inclusive en el tema de la vacancia presidencial. Los voceros son los que presentan los pedidos y el Congreso lo que hace es procesarlos”, señaló.

Mamani, en su denuncia contra Merino, sostiene que el titular del Parlamento “ha preferido o ‘atender temas administrativos’ o ‘suspender debates en el pleno’ u ‘ofrecer’ trámites que no puede en su sola condición de presidente del Congreso de la República, sino que como mínimo debe coordinar con la Junta de Portavoces”.

Congreso: Manuel Merino responde a los periodistas

El titular del Legislativo indicó que para que el referido proyecto pueda ser sometido a votación del Pleno del Congreso debe pasar por cuatro comisiones, las de Defensa del Consumidor, Presupuesto, Trabajo y Economía.

“Lo que tienen que hacer es agilizar, los presidentes de comisiones, el debate para recoger la propuesta que ha hecho el Ejecutivo o para ir a la insistencia, como normalmente se lleva el trámite de un proyecto normal”, explicó Merino.

“La [insistencia] de lo de la ONP se votará en el pleno cuando las comisiones lo determinen. Tengo entendido que el Ejecutivo ha hecho una propuesta y eso es lo que tienen que evaluar. Si es que es posible llegar a un solo dictamen que supere a los obstáculos y que brinde el beneficio a los trabajadores de la ONP. Ese es el interés de la presidencia y de los 130 parlamentarios”, detalló.

