Manuel Dammert acudirá al TC si el pleno del Congreso lo suspende 120 días por no retirar palabras

El congresista Manuel Dammert, de la bancada de Nuevo Perú, manifestó que si el pleno del Congreso lo suspende por 120 días, tal como se planteó el últimos jueves por su discusión con legisladores del Partido Aprista, recurriría al Tribunal Constitucional (TC).

“¿De qué me voy a retractar? Yo no puedo retractarme de la verdad (...) Yo no me vendo”, expresó el legislador, desde los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Asimismo, Dammert consideró que se ha querido “hacer de Lava Jato un ‘Lava Keiko y Lava Alan’”. Esto debido a que ninguno de estos dos personajes está comprendido como responsable en el informe final de la comisión investigadora, presidida por Rosa Bartra, que investigó presuntos actos de corrupción.

"(Los congresistas del Apra) están nerviosos porque están al borde de ser denunciados por corrupción”, manifestó.

Dammert descartó un “boicot” a la sesión plenaria que debatía el informe final, pero sí acusó de que a él lo quieren sacar del Congreso “para aprobar una ley lobista y entregar los hidrocarburos”.