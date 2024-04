No contentos con cortarle la cabeza como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el último jueves el Ministerio del Interior le comunicó al coronel PNP Harvey Colchado que ya no iba más en la coordinación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

El 18 de julio de 2022, el entonces ministro del Interior Mariano González conformó un equipo de apoyo para ayudar a las investigaciones que la fiscal Marita Barreto iniciaba en contra de las autoridades de turno. Es en ese momento que se designó a Harvey Colchado como coordinador de aquel grupo.

Las pesquisas avanzaron bien. Sin embargo, el gobierno de turno, el de Pedro Castillo, también intentó por muchos medios deshacerse de Colchado, aunque sin éxito. Hasta que Dina Boluarte —que muchos olvidan que llegó al poder con el partido Perú Libre— logró definitivamente borrar al oficial del Eficcop tan solo 20 meses después bajo la excusa del allanamiento judicial a su domicilio.





¿DÓNDE ESTÁ COLCHADO?

Ya muy maltratado por el poder de turno, el coronel Harvey Colchado decidió tomar vacaciones. Por ahora se encuentra alejado de la Policía. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior decidieron enviar al oficial a un nuevo puesto, pero sin mando ni comando.

En la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía existe la División de Inteligencia de Investigación Criminal, dentro de esta división hay un área llamada Departamento de Observatorio del Delito y la Criminalidad. Pues bien, Harvey Colchado es el nuevo de jefe de esta área. Es decir, el tercer nivel de la Dirnic.

El coronel defenestrado ahora tendrá que analizar los fenómenos delictivos, monitorear los fenómenos criminales, proponer estrategias, realizar encuestas sobre criminalidad. Claramente, estas funciones lo dejan muy lejos de las pesquisas al poder de turno y lo dejan sentado en un escritorio sin mayor radio de acción.





El comandante general de la PNP Víctor Zanabria tendrá que tomar importante decisión (Foto: GEC).





REUNIONES EN FISCALÍA

Fuentes de Eficcop sostienen que el oficial que reemplaza a Colchado como coordinador del equipo de apoyo ya se puso a disposición de la fiscal Marita Barreto. Es más, la noche del lunes hubo una primera reunión para unificar criterios y seguir con el trabajo ya identificado.

El coronel que asume ahora la coordinación es Franco Moreno Panta, quien también tomó hace unos días la dirección de la Diviac.

Franco Moreno no ha sido ajeno a Eficcop, pues, en julio de 2022, en la misma resolución en la que le otorgaron la responsabilidad a Colchado, el exministro González también eligió a Moreno para apoyar las pesquisas.

Fuentes de este diario aseguran que su labor fue clave para cercar algunos personajes del conocido ‘Gabinete en la sombra’, grupete que tuvo las puertas abiertas del Estado durante el gobierno de Castillo para hacer y deshacerse a su antojo en torno a obras públicas.





‘SE LO MERECE PERO NO PUEDO DECIRLO’

La tarde de ayer, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, tuvo una aparición que dejó mucho que desear. En lugar de defender su fuero, la institución policial y a sus buenos oficiales, lo que hizo fue ponerse del lado de la versión del Ministerio del Interior.

“En el Ministerio han retirado a comandantes generales, han retirado ministros, han retirado de todo. Nadie es indispensable en ninguna institución y en ningún lugar. Nosotros hemos tenido seis presidentes en menos de un periodo constitucional, tenemos cuántos comandantes generales y tenemos cuántos jefes de región. Lo importante es que los resultados de quienes estén al mando de las unidades estén a la altura de la población, no sesgados por intereses personales”, dijo Zanabria.

Sin embargo, segundos después recordó que él tomará una decisión final en el caso Colchado y que no puede adelantar opinión. “En el caso del señor Colchado yo no puedo opinar porque yo soy un órgano de decisión. Cuando él apele a las medidas, yo me voy a decidir y si yo le voy a dar una versión sobre él, su defensa diría que ya está viciando el procedimiento”, aseguró.

Y como si esa posición no estuviera clara, el nuevo ministro del Interior Walter Ortiz —quien tiene una acusación fiscal por corrupción— señaló sin titubear que “aquí no hay ninguna injerencia política”, dejando entrever que la medida no es una venganza por el allanamiento a Boluarte. Y se retiró sin dar más declaraciones.





El espacio resaltado es el lugar que ocupa el nuevo puesto de Harvey Colchado en la Dirnic.





TENGA EN CUENTA

La mañana de ayer un equipo de la Inspectoría General de la Policía llegó a la sede de la Diviac en el distrito de Surco.

ayer un equipo de la Inspectoría General de la Policía llegó a la sede de la Diviac en el distrito de Surco. Fuentes policiales indicaron que la diligencia estaba programada desde enero y que se trató de un levantamiento de observaciones que no tienen nada que ver con la investigación que se le sigue al coronel Harvey Colchado.





LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE COLCHADO A PERÚ21