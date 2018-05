Mamani dijo que prestó reloj a Figueroa para que también realice grabaciones

El congresista Moíses Mamani, de Fuerza Popular, informó a RPP que "el reloj con el que grabó los denominados ‘Kenjivideos’ también se lo prestó al legislador Modesto Figueroa para que realice otros videos" y se compruebe la compra de votos a cambio de evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.



En declaraciones a la prensa, el parlamentario por la región de Puno explicó que el objetivo de las filmaciones “era una manera de sacar más información porque ellos ofrecían muchas cosas. Se tuvo que aplicar varias estrategias. Si una persona quiere comprar votos cómo puedo demostrarlo”.

El legislador cuestionó que las autoridades solo se centren en las grabaciones que él realizó y no en las investigaciones a los ‘Avengers’, al ex ministro (de Tramsportes) Giuffra, o al ex presidente (Pedro Pablo Kuczynski). “Todo es Mamani. ¿Qué están buscando? Quieren desprestigiar lo que sea hecho”, refirió.

Aclaró que asistió al despacho del congresista Kenji Fujimori por invitación del parlamentario Guillermo Bocángel.