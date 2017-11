Magistrados del TC dicen que denuncia en su contra carece de sustento

El Tribunal Constitucional (TC) considera que la denuncia constitucional presentada en su contra, es improcedente y carece de sustento. Además, que el procedimiento que viene realizando el legislativo, lesiona el debido proceso de los cuatro magistrados.

Manuel Miranda, presidente del TC, señaló a la prensa –a través de un comunicado– que los jueces acusados “resolvieron de oficio un cuestionamiento presentado que dejó pendiente de pronunciamiento una anterior composición de magistrados del TC”.

Como se recuerda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Miranda cambiaron el voto del ex magistrado Juan Vergara, en la sentencia del 2013, sobre el caso El Frontón, pues consideraron que había un “error material” que debía corregirse. Dicho fallo reseñaba que no había delito de lesa humanidad, pues en 1986 no estaba vigente.

El pronunciamiento de los cuatro magistrados denunciados asegura que el colegiado verificó que los cuatro votos de dicha sentencia tenían el mismo sentido o eran conformes, y por eso “cumpliendo su función jurisdiccional, encomendada por la Constitución”, concluyeron que uno de los votos era distinto.

“Lo único que hemos hecho es actuar conforme a la Constitución y a la Ley. Ello, en ningún Estado que se precie de constitucional podría vulnerar la cosa juzgada: de acuerdo a ley, una sentencia requiere un mínimo de cuatro votos conformes, si esto no fuera así, es deber del TC el subsanarlo como se ha hecho”, dice el pronunciamiento.