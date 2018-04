Dos nuevos testimonios en la comisión Madre Mía del Congreso de la República complican la situación del ‘Capitán Carlos’, a quien hoy los testigos reconocen como el ex presidente Ollanta Humala.

Una fuente de Perú21 en el Parlamento explicó que se trata de dos ex soldados, quienes han brindado detalles sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se suscitaron cuando Humala estaba al mando de la citada base militar antisubversiva.

En diálogo con Perú21, Héctor Becerril, presidente del mencionado grupo de trabajo, confirmó la existencia de estos nuevos testimonios e indicó que debido a la relevancia han sido entregados a los fiscales que investigan el caso Madre Mía para que tomen cartas en el asunto.

El legislador por Fuerza Popular precisó que la “mayoría de testimonios sindican a Humala como el oficial que ordenó la ejecución de los desaparecidos Natividad Ávila y Benigno Sulca”.

RECONSTRUCCIÓN

Un equipo de fiscales a cargo de investigar este caso se encuentra actualmente en la zona del mismo nombre, en la región Huánuco, para realizar la reconstrucción de la desaparición de la pareja Ávila-Sulca, así como de otras muertes.

Una fuente de este diario en el Ministerio Público informó que también participarán de la diligencia algunos ex soldados. La comitiva también llegará a la zona del ‘Matadero’ (ribera del río). Uno de los personajes claves en esta diligencia es Jorge Ávila, familiar de las presuntas víctimas y testigo clave en esta pesquisa.

Mary Alvarado, abogado de Humala en esta investigación, dijo que su patrocinado no cometió ningún delito.

“El ex presidente no es parte del proceso. No está en calidad de investigado”, indicó. Agregó que Humala no ha sido citado ni en la Fiscalía ni en el Parlamento.

TENGA EN CUENTA

* El informe final de la comisión Madre Mía del Congreso será entregado en setiembre.

* En diciembre pasado, el mencionado grupo de trabajo reconstruyó la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sulca en la base militar del mismo nombre.