Nancy Tolentino es la actual Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; asumió el cargo en medio de las violentas protestas en nuestro país que han dejado civiles y policías fallecidos. Cuenta a Perú21 las primeras acciones que ha tomado su sector en el primer mes de gestión.

¿De qué se trata el nuevo protocolo para asistir a mujeres y poblaciones vulnerables en medio de las protestas?

Tenemos un protocolo que se ha aprobado de actuación conjunta y multisectorial para cautelar los derechos de las poblaciones más vulnerables; de las mujeres principalmente en situación de intervención, detención policial o retención. Hemos sido testigos de lo que pasó en San Marcos, había población vulnerable, y en ese sentido el Estado reacciona con prontitud.









¿Cómo se ejecuta?

Por ejemplo, si hay intervención por la Policía y hay niños que se encuentran dentro de estas manifestaciones, la PNP debe evitar que esta niña o niño esté con los adultos en las marchas. Para eso se coordinará con los profesionales de la Demuna para ver el caso de los niños o la unidad de protección a la mujer y poblaciones vulnerables. Si es una población que habla lenguas originarias, como quechua o aimara, inmediatamente coordinaremos con el Ministerio de Cultura donde tenemos profesionales que hablan estas lenguas y así poder ser el intérprete autorizado. Lo mismo ocurrirá con el adulto mayor o personas con discapacidad. Siempre cautelando sus derechos.





Se tiene conocimiento que hay grupos que llegaron a Lima y ya no tienen cómo regresar. ¿Qué medidas se están tomando?

Justo me he reunido con la defensora del Pueblo y ambas vamos a coordinar para ubicar y tomar acción conjunta para que la población que se ha quedado varada en la capital, y que tiene deseo de retornar a su región, pueda hacerlo. Creo que nosotras tenemos toda la disposición de ayudarlos al buen retorno. El Inabif ya está trabajando en ello para ofrecerles el apoyo.





Hay un video publicado en peru21.pe de un payaso que obliga a un grupo de niños a decir mensajes políticos ofensivos ¿Qué acciones han tomado?

Estamos denunciando por exposición al riesgo de nuestras niñas y niños que han sido involucrados en las marchas contra su voluntad o que son utilizados de esta manera. Las niñas y niños son sujetos de derecho y todos tenemos que proteger su normal desarrollo, no pueden ser obligados ni manipulados o inducidos a pronunciarse en temas que escapan a su edad. Tergiversar y vulnerar su derecho a su normal educación es condenable. En el caso del payaso estamos tratando de identificar a la persona para formularle una denuncia penal.





¿Qué otros casos se han registrado?

Hemos hecho dos denuncias penales a las personas que han llevado contra su voluntad a las marchas a niñas y niños, y en el otro caso de un niño que habla haciendo este tipo de arengas (“Dina Asesina”). Corresponderá a la Fiscalía determinar las responsabilidades. Invoco a los padres de familia que los niños tienen que ser protegidos, ellos son sujeto de derecho, no un objeto.





¿Cuál es la salida a la crisis?

Confío en que el Congreso se pondrá a la altura de las circunstancias, les corresponde trabajar intensamente para resolver las fechas de estas elecciones y que abandonen cualquier interés particular. La renuncia de la presidenta Boluarte no resuelve nada, depende de los congresistas.





¿Hay autocrítica?

En algún momento la presidenta Boluarte ha hecho su autocrítica sobre sus primeras intervenciones. Creo que como todo ser humano somos susceptibles de cometer algún error de lo que hablamos, omitimos o hacemos. Estamos tratando de corregir con los actos. Hoy tenemos la amenaza de los riesgos naturales y estamos trabajando en conjunto para estar cerca a la población; se está agilizando la construcción de establecimientos de salud.





¿Qué trata de corregir la presidenta Boluarte?

Pienso que hay un juicio mucho más duro cuando una es mujer. A las mujeres en este país nos ha costado abrir camino para la participación política y lograr tener paridad y alternancia, como también asumir cargos por decisión popular. Creo que esas miradas sobre el desempeño de la presidenta son machistas. Es muy fuerte tener a una presidenta mujer después de 200 años de vida democrática; y es sometida a un juicio en medio de una coyuntura muy difícil. No solamente por la pospandemia sino un nivel de inseguridad ciudadana a diario. Yo quisiera pedirles que no esperen perfección, no somos seres perfectos. Hoy necesitamos de toda la cooperación internacional, sociedad civil y los investigadores de la academia para concretar los siguientes pasos.





