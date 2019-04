Luz Salgado: "Nosotros mal les guste, somos por los que el pueblo votó"

La vocera alterna de Fuerza Popular , Luz Salgado , afirmó este jueves que no se está iniciando una gestión gubernamental para que les "vengan a decir buenas intenciones".

Indicó que su bancada espera "cosas concretas" por parte del primer ministro, Salvador del Solar, quien se presentó al Parlamento para solicitar el voto de confianza.

"No estamos empezando un Gobierno para que nos vengan a decir buenas intenciones, no, queremos cosas concretas", sostuvo durante su intervención.

En esa línea, Salgado le pidió al presidente del Consejo de Ministros que "no se deje mal aconsejar" por quienes piden confrontación entre poderes del Estado y aseveró que el país no puede seguir enfrentado de cara al bicentenario.

"Yo creo que por transparencia, por buscar realmente que nuestro país hacia el bicentenario tenga una mejor opción, no podemos estar en estos enfrentamientos. No se deje mal aconsejar señor ministro, aquí no se viene con enfrentamientos, nuestro diálogo con los presidentes de comisión y los voceros fue muy alturado e intercambiamos muchas cosas", señaló.

"Solamente le quiero recordar que somos poderes completamente diferentes y el respeto a cada uno de los poderes es algo que tiene que servir para que la democracia sea firme. Nosotros mal les guste, con todas nuestras deficiencias, somos por los que el pueblo votó", añadió.

En otro momento, la ex presidenta del Congreso ratificó el compromiso de Fuerza Popular con la reforma política y cuestionó que se diga que el fujimorismo no quiere llevar adelante la misma.

"Este partido de Fuerza Popular está comprometido con la reforma política y venimos trabajando desde antes del 2016 inclusive", recordó.

"No puede ser, entonces, que digan que no queremos la reforma política, que no queremos la reforma judicial cuando constantemente estamos metidos en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia sacando proyectos, muchos con dictámenes que ya están para verse aquí", manifestó Salgado.

Esta mañana, el primer ministro Salvador del Solar se presentó ante el pleno del Congreso para solicitar la confianza del Parlamento.

En su discurso destacó la importancia de que se ponga en el centro del debate cómo se debe gobernar para resolver los problemas de los peruanos, especialmente de los jóvenes, y específicamente recordando el conflicto que se ha generado por la minera de Las Bambas.

Asimismo, hizo un pedido al Congreso para trabajar en conjunto y crear una agenda que permita a las instituciones recuperar la confianza de la ciudadanía. Esto, como parte de su discurso para pedir el voto de confianza del Parlamento a su nuevo gabinete.