Salgado: "Tomo anuncio de Vizcarra con bastante preocupación, se cansó de gobernar"

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado , dijo estar preocupada por el anuncio de la presentación de un proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones que el presidente Martín Vizcarra hizo durante su mensaje a la Nación y consideró que el mandatario ya "se cansó de gobernar".

En ese sentido, instó al mandatario a presentar su renuncia y ahorrarle tiempo al país por lo que tomaría una reforma constitucional.

"Tomo el anuncio de Vizcarra con bastante preocupación, se cansó de gobernar. Los problemas son porque hay una incapacidad para resolver graves problemas. Yo creo que el tema nace de que él se ve ante tantos problemas, ante una falta de crecimiento porque, encima, en su mensaje, ha dado cifras que no se van a cumplir", sostuvo en una entrevista con "Cuarto Poder".

"¿Por qué no nos ahorra tiempo? [...] Si renuncia él y Mercedes Araoz, el presidente del Congreso está obligado a convocar elecciones y no debemos de salirnos del marco constitucional, porque sino este se vuelve un país de parias ingobernable", señaló.

Salgado criticó que el jefe del Estado haya anunciado un proyecto de reforma constitucional y no lo haya presentado. Lamentó, en esa línea, que ninguno de sus ministros cuestione las decisiones que tome.

"Es un desgobierno, una falta de liderazgo, una falta de autoridad con ministros que les dicen sí a todo, pero ahora estaban aplaudiendo una medida que les puede costar una infracción constitucional", indicó.

El jefe de Estado Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En esa línea, Martín Vizcarra anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020" y también de su mandato en la misma fecha.

