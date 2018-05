Luz Salgado: “Vamos a seguir denunciando y criticando lo que se tenga que criticar”

La congresista de Fuerza Popular (FP) Luz Salgado , quien presidió el Parlamento durante el primer año legislativo, sostuvo que su grupo político apoyará a este gobierno, pero que sin dejar su función fiscalizadora.

Durante su intervención en el pleno en el que el primer ministro, César Villanueva , solicita un voto de confianza para él y su gabinete, señaló que criticará lo que sea necesario.

“Claro que se tiene que dialogar a pesar que a unos no les guste. Claro que tenemos que intercambiar información y eso no significa pactar, tampoco significa que vamos a dejar la función fiscalizadora. No nos vamos a oponer por oponer. Sabemos que nuestro país está en una situación crítica y tenemos que apoyar y poner el hombro. ¿Cómo, si se nos pide ayuda, no se la vamos a dar?”, manifestó.

Salgado añadió que “vamos a seguir denunciando y criticando todo aquello que se tenga que criticar, pero también tenemos que felicitar las cosas que se deben felicitar”.

“Ahora van a decir los fujimoristas están en un plan de pacto, en hacer la boda con el gobierno. No es así, hay que reconocer lo que está bien, es hidalgo, pero también hay que criticar lo que está mal, y en eso nos van a tener”, continuó.

Mencionó que parece haber “confrontación” entre la bancada congresal oficialista de Peruanos Por el Kambio (PpK) y el Ejecutivo. Les recordó que “ustedes trajeron al gobierno, no nosotros”, y que por ello “tendrían que estar apoyando en función del país”.

De otro lado, dijo que “tenemos que trabajar a fin de que esta corrupción no nos reste la posibilidad de combatir la pobreza. ¿Cuánto nos hemos endeudado ministro de Economía? Va a tener usted que tener la responsabilidad de saber cuánto nos hemos endeudado, quiénes son nuestros principales acreedores, cómo se han negociado los bonos soberanos”.

La legisladora fujimorista señaló que “necesitamos que las obras se culminen y no terminen a parar a coimas, a diezmos de alcaldes. ¿Quiénes están detrás de estas coimas en obras? Si tienen nombres, díganlos, investiguen en cada uno de los sectores, investiguen en el Congreso. No se puede permitir que una obra cueste más y no se terminan las obras”.

Concluyó indicando que “nos quieren enfrentar entre los antis y los pros, y quieren propiciar un escenario para Estados fallidos como Venezuela, tenemos que evitarlo, en esto tenemos que unirnos”.