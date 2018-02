Luz Salgado Rubianes: "Electorado ve a kenjistas como tránsfugas"

En un año y medio, Fuerza Popular (FP) pasó de ser una bancada unida a protagonizar uno de los éxodos más resaltantes del actual Congreso. Ayer, el bloque de ‘Avengers’ de Kenji Fujimori anunció su renuncia irrevocable al grupo naranja, presidido por Keiko Fujimori. Las repercusiones no demoraron y esta es la opinión de Luz Salgado , emblemática representante fujimorista.

¿Cuál es su reacción sobre la renuncia colectiva de miembros de FP?

Bueno, renuncia colectiva de algunos, ¿no? Porque tres de ellos ya estaban separados conforme a la resolución del Comité de Disciplina que tiene que ratificarse en el pleno de la bancada. O sea, no es renuncia de los diez sino, en todo caso, de siete.

¿Cree que se apresuraron en renunciar, debido a que no era una decisión del pleno de FP expulsar a tres?

Yo creo que ellos ya tenían la intención de irse, estaban desesperados por formar un nuevo partido político porque bancada no pueden, de acuerdo a la ley. Quieren formar un nuevo partido político frente, tal vez, a un proceso electoral que ya se viene y en el cual tienen aspiraciones propias. Ahora, nosotros respetamos esa decisión, que de una vez por todas ya se hayan sincerado. Lo que han estado haciendo es petardear a la organización política desde adentro y eso es lo que no hemos permitido porque FP funciona con un trabajo disciplinado, ordenado, todo lo discutimos en la bancada y ellos han tenido posiciones infraternas.

¿Usted y FP se sienten más tranquilos ahora?

Yo creo que sí porque vamos a dejar atrás estos temas. Que ellos actúen por su cuenta y vean cómo hacen ese acuerdo de gobernabilidad del que están hablando, en el que se ponen tareas del Ejecutivo en vez de ponerse en una tarea fiscalizadora.

¿La renuncia de los ‘Avengers’ debilita a FP?

Bueno, nos quita diez congresistas, no vamos a tener una amplia mayoría, pero creo que con los planteamientos que siempre hacemos, buscando el bienestar del país, vamos a tener el apoyo de otros congresistas y lograremos la mayoría completa.

En conferencia de prensa, estos diez congresistas han denunciado atropellos de los que han sido víctimas. ¿Qué piensa de ello?

Mienten, lamentablemente. Eso es lo que más me duele, pero ya no me extraña, porque son personajes que han estado mirando un interés propio. Acabo de escucharlos (ayer) y mienten porque no hay ningún atropello a ellos porque se ha seguido el debido proceso, y menos un atropello al ex presidente Fujimori. Cuántas veces hemos declarado que nosotros queríamos la libertad del ex presidente Fujimori, pero en los términos correctos que manda la ley. Eso es lo que siempre hemos planteado.

Los acusaron de negociar ministerios, incluso.

Rechazo contundentemente que se haya estado negociando ministerios. Ellos tal vez han estado negociando cosas el último día que se decidió el voto que iba a ser para la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Ellos han estado exigiendo cosas, inclusive yo escuché que algunos querían volver a ser presidentes de comisión cuando ya algunos lo habían sido. Entonces yo creo que están mintiendo en su afán de quedar bien porque saben que esto va a tener repercusiones en su propio electorado que los está viendo como tránsfugas, como desleales.

¿Qué siente cuando estos legisladores aseguran que en Fuerza Popular no valoran el rol de Alberto Fujimori?

Nosotros hemos reclamado por la libertad del presidente Fujimori, pero respetando la decisión familiar de que esto no se iba a mezclar con el tema político. Y ellos han estado haciendo sus acciones de amparo, los diferentes reclamos correspondientes, pero esto nunca se mezcló con las votaciones que corresponden a la responsabilidad con el país.

¿Reconocen todos en FP que fueron elegidos en gran parte gracias a la imagen de Alberto Fujimori?

Hemos sido elegidos no solamente porque hay un antecedente. Reconocemos como líder histórico a Alberto Fujimori, yo más que nadie que he trabajado en ese esfuerzo de conseguir no solo la pacificación sino la reinserción económica. Nadie me va a contar a mí el cuento. Yo soy parte de la historia.

La congresista Sonia Echevarría dijo que la separación de estos legisladores es producto de la “falta de voluntad, de diálogo, de apertura, de comunicación” de Keiko Fujimori. ¿Qué le responde?

A la congresista Echevarría, lamentablemente, no la hemos oído hablar ni en el pleno ni en la bancada. ¿Cuándo la han escuchado hablar en el Pleno, a ella, a Marita Herrera, a la propia Maritza García? Han hablado cuando la prensa les ha puesto el micro por algunos problemas personales que han tenido. Así como no hablaban en el Pleno, tampoco lo hacían en la bancada, donde deben discutirse las cosas. Nunca han hecho oposición de algún planteamiento y si llamaban por presidencias de comisión, sabían que éramos 71 y que teníamos que esperar los cinco años para que cada uno las asuma.

Y Bienvenido Ramírez ha dicho que él y su grupo han salido de una “olla de grillos”.

Bueno, están con términos despectivos, con mentiras, insultos. Eso da pie a decir que menos mal que ya están fuera.

Queda la imagen de que FP se dividió totalmente, al ver el éxodo de un grupo de fujimoristas encabezados por Kenji Fujimori, hermano de la lideresa de FP. ¿No lo ve así?

Mire, FP es un partido que queremos que trascienda apellidos, por eso repetimos constantemente que estamos institucionalizando un partido con todos los requerimientos que nos exige la ley, con representación a nivel nacional, con elecciones con debidos procesos, y esto trasciende apellidos y familias. El partido no es de una familia.

AUTOFICHA



- “Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres (USMP) y con estudios de periodismo en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza. Fui reelegida en 2016 por Fuerza Popular y presidí el Parlamento en el primer año del Congreso actual”.



- “No (vamos a tener una reunión de bancada) que yo sepa. Hemos postergado la reunión porque sabíamos que el Comité Disciplinario de Fuerza Popular estaba cumpliendo su función y queríamos que acabe. Cuando acabe, seguro tendremos la reunión de bancada”.



- “Bueno, siempre queda la posibilidad (de que renuncien más fujimoristas), pero ya creo que cada uno asume esa decisión y tendrá que darle cuenta a su propio electorado. Yo creo que serán vistos como desleales por la población. Esta decisión de renunciar a Fuerza Popular va a tener repercusiones”.